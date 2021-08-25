周冠威：創作上「判死刑」 田啟文：見步行步

田：政府回覆「無法清晰界定對錯」

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，6月時已向政府表達對修例的疑慮，獲回覆是電影變數太大，無法清晰界定對錯，要視乎影片動機和觀感，有關回覆令行業仍擔心從業員會誤墮法網。他說現時只能見步行步，因現在未有被撤銷核准證明書的個案，故不可能自行將之「無限放大」。

周：日後港產片是「避政治電影」

香港金像獎最佳電影《十年》導演之一周冠威，亦製作了與反修例事件有關的紀錄片《時代革命》。周冠威昨向有線新聞指出，「危害」與「不利」國家安全字面上當然不一樣，但局長說一樣，是繼續模糊化，稱「那種恐懼會繼續在創作當中」、「這種模糊化導致我們要有很強大的自我審查，很明確地政府要我們這樣做。這政治自我審查判斷以後香港電影是避免政治的電影，我認為是創作上猶如一個死刑」。

對於修例，「星皓」電影公司總裁王海峰回應稱，危害到國家安全的影視作品都不應該支持。

被問及修例會否限制電影業界的創作自由，邱騰華表示，無論是《基本法》或《港區國安法》都有明確指明尊重自由，包括創作、新聞等自由，這方面獲得保障。

另外，修例亦建議，商務及經濟發展局長可延長檢查員就影片的決定時限，每次不多於28天；至於延長次數有否設上限，商經局並無正面回答，只稱必須考慮相關理由是否合理並合乎比例。此外，今次修例亦提到檢查員可要求影片加入用以提醒觀眾的指明告示，以及取消審核委員會非官方成員的指明人數。

（港區國安法）