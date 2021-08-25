電檢促《執屋》刪片改名 導演拒從 需剪走14處 加警告「內容或違法」

未擬再送檢 因不知紅線在哪

莫坤菱表示，電檢處於6月17日回覆稱已看送檢影片，要求刪剪14處，同時不可以《執屋》為名，且要加上不少於10秒的警告，稱內容按現行法例或構成刑事罪行；若不作有關修改，會退回申請。莫最終沒修改，且不打算再送檢，「因不知道紅線在哪」。

她說，電檢處要求刪改影片14處涉及反修例運動的描述，不符合他們所想，「例如描述媽媽比較『藍』，阿仔比較『黃』，就要求剪走阿仔，但我們希望平衡意見」。她重申：「我們當然希望公開放映，但剪頭剪尾便失去本義，這樣放映就失去意義，今日（昨日）邱騰華都說了（修例），可能甚至要剪走20個位。」

指修例釀自我審查 失百花齊放

她表示，修例會令業界擔心不知描寫社會什麼面向會構成「不利國家安全」，認為這會造成電影人自我審查，因白色恐怖而自我約束，「就算不是說社會議題，有了這條條例，團隊好花心機拍攝，但不知道踩了什麼線，最終不能放映」。她又憂慮紅線不斷擴大：「就算沒有社會議題的作品，下一條紅線又是什麼？會否限制外國電影？一些討論外國社會運動發展的影片，又會否成為目標？」她形容這對電影人和香港人都是損失，因少了機會欣賞不同作品，電影業又失去百花齊放的機會。

（港區國安法）