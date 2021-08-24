DR事故後政府促醫專確立 醫療美容認證無下文

整形醫生：沒認證難確保水準

整形外科專科醫生莫鎮安稱，抽脂等整形手術應由整形外科醫生進行，若普通科醫生「膽博膽」，出事或會被除牌。至於激光、注射填充劑、肉毒桿菌等，由於香港不設醫學美容專科，醫生要報讀坊間課程或到外地上課，但本港沒官方機構認證課程及相關資歷，難確保課程及醫生上課後水準。

時任醫專主席：

手術須領牌 也算認證機制

翻查資料，港府於DR毒針奪命事故後，曾要求醫專確立醫療美容認證架構，以及設定培訓內容，由醫專認證，衛生署推行證書、文憑制度，但至今沒下文。本報向時任醫專主席李國棟查詢，他表示事隔多年已忘記細節，認為立法會於2018年通過《私營醫療機構條例》，可以說是當年研究監管醫療美容「成果」，加上目前在私營醫療機構做手術須領牌，「也算是一種認證機制」。

病人政策連線主席林志釉認為，如要就醫學美容設最低入行學歷，差不多要「發明」新的專業，很難想像政府會推行，須依賴醫生判斷，就醫療程序、人手培訓等把關。

衛生署回應稱，醫生和牙醫學會及院校不時為醫生和牙醫辦持續進修課程，提供途徑讓他們獲得所需知識和熟習所需的技能。