整形中心須領牌 療程醫生未設限 專家：兩年專科基礎訓練後才學抽脂

2018立例 醫務行政總監承責

首批牌照今年初生效

2018年通過的《私營醫療機構條例》列明提供500毫升或以上抽脂、全身麻醉等非住院服務的處所，須申請日間醫療中心牌照，首批牌照於今年初生效；規管診所及衛生服務機構部分則尚未實施。《條例》規定日間醫療中心須由醫生擔任醫務行政總監，確保參與臨牀護理的職員具備適當訓練及經驗，並確保職員在其專業及能力範圍內，按照其所屬專業的實務守則執業。

專家：療程醫生自評能力

香港整形及整容外科醫學會會長何昭明表示，本港沒有法例列明註冊醫生可以或不准做什麼療程，責任在於醫生本人，應自行評估能力，量力而為。以抽脂為例，醫生要為病人注射鹽水、腎上腺素等，用作收縮血管，並將直徑約4至6厘米管道插入脂肪層，另一端接駁真空儀器抽脂。他說抽脂本身不危險，出事往往源於麻醉，例如抽出數公升脂肪，要為抽脂者注射鎮靜劑，若沒麻醉科醫生在場監督呼吸，或現窒息甚至死亡。

他說整形外科專科的受訓醫生首兩年須接受基礎培訓，其後4年的專科培訓會涵蓋抽脂等。醫生要在公立醫院受訓，包括處理先天面部缺陷、肌肉萎縮、移植脂肪重建乳房等；另要到私家醫院學注射肉毒桿菌、割雙眼皮等。目前醫生多數會安排麻醉科一同處理抽脂。

何認為《條例》規範有生命危險的醫療程序，又形容條例「好毒」，規定醫務行政總監的職能及責任，若違規，總監隨時會被除醫生牌，甚至坐監，相信可堵塞同類抽脂事故，但難杜絕有人為掙快錢而走法律罅。政府立法時提出，注射肉毒桿菌針等相對低風險程序須在診所進行，何稱打針相對抽脂的硬件要求低，不排除有醫生會在一般美容院打針，該類違規較「難捉」。

林志釉：一定程度保障病人

病人政策連線主席林志釉認為，《條例》對醫療程序、儀器及人手等制訂措施，以確保醫療機構符合條件，加上醫務行政總監須負責任，相信可在一定程度上保障病人。他又說，條例不能百分之百杜絕違規，需靠業界自律及對其專業負責。

衛署：違守則可釘牌

消委倡引入新規管制度

衛生署回覆稱，《條例》賦予衛生署長權力發出實務守則，如有違反守則，署方可採取勸喻、警告、執法令甚至撤銷牌照。肉毒桿菌注射屬醫療程序，須由醫生或註冊牙醫施行。消委會呼籲消費者小心衡量風險，包括會否有後遺症，以及程序是否由專業人士施行等。該會倡議為醫療美容引入新規管制度，如清晰定義「醫療美容」，設立牌照制度等。

明報記者 許芳文