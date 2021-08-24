死者母未釋懷 幼女知「無咗媽咪」

【明報專訊】拉丁舞導師李嘉瑩7年前接受抽脂療程後死亡，協助死者家屬的工聯會立法會議員麥美娟向本報表示，事發時只有9個月大的死者女兒現已7歲多，將升讀小三，繼續由父親身兼母職照顧。幾乎每日到庭聽審的死者母親至今未釋懷，情緒大受困擾，死者一家自事發後「過得很辛苦」，事故對全家造成不可磨滅的傷害。
麥美娟說，死者母親每次提及案件都會情緒波動，過去多年需接受醫療協助；死者女兒一直由父親照顧，一直知悉「無咗媽咪」。她形容死者一家多年來情緒及生活上都「過得很辛苦」。
麥美娟昨透過新聞稿表示，死者母親每日都很掛念女兒，長達7年的調查和審訊過程令一家身心俱疲，幸而經過多年堅持，罔顧他人性命安全的人終須負上刑責。家屬歡迎法庭裁決，盼李嘉瑩安息，並會諮詢代表律師的法律意見，再決定下一步行動。她又引述死者男友朱先生表示，事件令他痛失至親、令女兒痛失母親，他會繼續照顧女兒，希望她健康快樂成長。
家屬詢法律意見 研下步行動
麥認為本案問題源於抽脂醫療程序並非在認可醫療機構進行，欠缺合適醫療設備及人手，政府2018年底訂立《私營醫療機構條例》，由醫務行政總監管理確保服務符合專業水平，須就醫療事故負責，相信能減少醫學美容事故。她呼籲政府加強向公眾宣傳，衛生署亦要加強巡查相關機構。