死者母未釋懷 幼女知「無咗媽咪」

麥美娟說，死者母親每次提及案件都會情緒波動，過去多年需接受醫療協助；死者女兒一直由父親照顧，一直知悉「無咗媽咪」。她形容死者一家多年來情緒及生活上都「過得很辛苦」。

麥美娟昨透過新聞稿表示，死者母親每日都很掛念女兒，長達7年的調查和審訊過程令一家身心俱疲，幸而經過多年堅持，罔顧他人性命安全的人終須負上刑責。家屬歡迎法庭裁決，盼李嘉瑩安息，並會諮詢代表律師的法律意見，再決定下一步行動。她又引述死者男友朱先生表示，事件令他痛失至親、令女兒痛失母親，他會繼續照顧女兒，希望她健康快樂成長。

家屬詢法律意見 研下步行動

麥認為本案問題源於抽脂醫療程序並非在認可醫療機構進行，欠缺合適醫療設備及人手，政府2018年底訂立《私營醫療機構條例》，由醫務行政總監管理確保服務符合專業水平，須就醫療事故負責，相信能減少醫學美容事故。她呼籲政府加強向公眾宣傳，衛生署亦要加強巡查相關機構。