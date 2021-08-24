舞師抽脂後亡 醫生誤殺罪成 離開手術室50分鐘 報警不施救 官明言判監

撤保釋 還押至9月3日聽求情

本案是繼DR醫學美容集團事故之後，第二宗涉及醫學美容的誤殺案。被告關孝孜（現年38歲）被控於2014年6月26日，因嚴重疏忽而非法殺死事主李嘉瑩（終年32歲）。關得悉裁決時表現鎮定，散庭時眼眶泛紅。

案發時沒專科資格

認識事主不收酬勞抽脂

庭上透露，關孝孜2006年從香港大學醫學院畢業，翌年執業，案發時沒有專科醫生資格，未曾接受醫委會的紀律處分。李嘉瑩來自舞蹈世家，生前是拉丁舞導師。關與李是同學關係，因為參加合唱團而結識。此外，李的繼父任職舞蹈教師，曾教關跳舞，二人曾在生日派對上共舞。

綜合證供，背部抽脂療程一般費用2萬至3萬元，關孝孜願意不收酬勞，所以涉事療程僅索價1萬元，作為手術室的租金。案發當日早上，關向李嘉瑩注射「異丙酚」（Propofol）等鎮靜劑後，用儀器抽走約23厘米長、14厘米闊的背部脂肪。李其後面色變得蒼白、手臂冰冷，大喊「痛痛痛痛」和「唔好壓住我隻手」。不久，關聲稱自己「有啲事」就步出手術室，留下4名助理照料李。

離開行蹤成謎 助理指與友食飯

由於關孝孜沒有出庭自辯，她離開手術室的原因和行蹤至今仍是一個謎。涉事重生植髮中心董事周紹文供稱，關除了受僱於該中心，亦在佐敦的診所工作，兩者距離較近，步行只需數分鐘。助理王珮加的供辭指出，關要「同朋友食飯」，所以未等到病人蘇醒就離開。就此，控方專家證人批評關沒有確保病人獲得足夠氧氣供應就離開手術室，屬違反醫生責任。

關孝孜被控誤殺罪的另一重點，在於她知悉李嘉瑩情况後，沒有提供充分的復蘇治療。證供披露，助理得悉李的狀態有異後致電通知關，關在數分鐘後折返手術室，一度責怪助理「點解唔早啲打畀我？」，更致電另一名醫生求救和報警。控方專家證人指出，關沒有立即向病人施行心肺復蘇，違反基本的搶救原則。

涉事植髮中心至今營運

據公司註冊處資料，涉事「重生植髮中心有限公司」於2011年3月成立，至今仍在營運，分別由董事周紹文和劉寶珊持有。周紹文持有的公司以美容業務為主，包括香港去斑中心有限公司和線條美科技美胸有限公司。

【案件編號：HCCC200/18】

明報記者

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