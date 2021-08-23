成立年半 「香港教育同行陣線」解散

曾聲援醫護罷工 問卷詢教師宣誓意向

全港最大教師工會教協本月10日宣告解散，而反修例期間成立的不同工會亦面臨解散。教育同行於Instagram及Telegram發布解散消息，facebook專頁則已消失。他們稱，按會章資產將於清算所有負債後平分予所有正式會員，又感謝會員過去一段時間的信任，盼會員珍重。

教育同行由前線教師籌組，去年1月正式成立，他們去年接受本報訪問稱期望「我們這群老師，發揮年輕力量、高行動力，做多一點」。他們去年初籌備工會時曾於遊行及集會罷街站，去年2月曾與其他工會於醫管局總部聲援醫護罷工。去年中學文憑試歷史科撤題風波，教育同行與其他團體發起聯署反對政治干預文憑試；曾與其他組織發起一人一信，要求教育局撤回取消九龍塘宣道小學教師註冊的決定。他們亦稱通識改革等同滅科，籲捍衛通識核心價值。

教育同行近期關注的教育事宜包括教師對宣誓的意向，他們收集418份問卷，95.5%受訪者（399位）非常不認同政府要求教師宣誓效忠政府及《基本法》。他們引述受訪者稱，教師應享有學術自由，不應受政治因素所限。