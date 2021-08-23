避急煞前車 鐵騎撞鐵騎1死1傷

越線的29歲電單車男司機譚嘉雄無表面傷勢昏迷，由救護車送院，搶救不治。另一輛被撞的59歲王姓電單車男司機，頸、腰受傷清醒，由救護車送院治理。32歲姓梁的私家車男司機則無受傷。消息稱，梁其後被發現與早前交通違例事項有關，由警員帶署扣查。

事發昨早10時許，現場為新娘潭路近降下坳，一段相信為涉事私家車的行車記錄片段，顯示私家車沿新娘潭路往沙頭角方向行駛，至降下坳附近，疑前方一輛電單車停在停車場出口路邊與人聊天，私家車駛至時煞車減慢，尾隨電單車「抽頭」閃避，但與私家車右尾發生碰撞，電單車人仰馬翻越線，與迎頭駛至的其中一輛電單車猛撼，被撞電單車與司機遭拋上半空翻滾。越線司機昏迷倒卧路邊，其坐騎再滑行約5米翻側。

途經的民安隊隊員即場為傷者初步治理，同時亦拉起帳篷為傷者擋太陽，及後交由消防及救護員處理。案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3860與調查人員聯絡。