孕婦捲車底 途人一呼百應分工抬車

網上有影片拍得意外後混亂情况，肇事的士衝上安全島後，有途人大叫、大哭，傷者倒地呻吟，多名傷者臥倒馬路，其中一名黑衣女子腳部嚴重受傷，皮膚破開，腿骨外露。

未理白煙救出兩人 為傷者撐傘遮光

不少熱心街坊走出馬路援助，未幾有施援者意識到車底有人被困，有男士跑向的士擬抬起的士，及後有人大叫要求增援。約有20多人未理會的士冒出白煙，合力抬起車輛，將兩名被困者拉出，並為傷者撐傘擋太陽，等候救援人員到場。

協助救援的街坊馮先生表示，意外發生後即大叫幫手救人，不少市民應聲幫忙，各有分工協助傷者。他稱死者身旁有灘血漬，部分傷者未知是否骨折，故大家不敢輕舉妄動，惟見捲入車底的傷者較危急，認為要先救出他們。他亦提到見到的士司機意外後緩慢穿鞋，無表面傷勢，多名途人見狀感憤怒，大叫「我哋救緊人，你仲著鞋！」

睹司機緩慢穿鞋 救人者大罵

另一目擊者陳先生於消防到達上址前後到現場，目睹死者已無反應、腦漿溢出，另有小童受傷，形容的士當時「衝過來」，懷疑當時失控。

附近雜貨店東主馮先生則稱當時有十數人過馬路，剛走到安全島上，突聞一聲巨響，的士撞向交通燈，一名男子被撞至拋向半空，交通燈亦撞斷，的士繼續向前，將最少一名女子捲入車底。他又稱事發時沒聽到煞車聲，形容當時的士車速很快。