的士爬頭衝燈剷安全島1死9傷 4歲童命危孕婦入ICU 專家：撞柱仍不煞車匪夷所思

事發昨早11時許，廣福道102號對開單線往西行，反方向則有兩條行車線。綜合網上短片及商店閉路電視，一輛白色私家車於西行線因應紅燈停車，尾隨綠的亦收慢，途人開始橫過馬路。私家車停車約15秒後，第三輛駛至紅的突「抽頭」越過雙白線，再於私家車車頭與路中安全島之間切回原來行車線，撞斷交通燈柱後，猛撼向過路人群，多人走避不及被撞，亦有人遭捲入車底，場面混亂。兩傷者及一名小童倒卧安全島附近，其後有人合力抬起的士，救出兩名昏迷傷者。

司機涉危駕被捕 死者疑遭交通燈擊頭

倒卧於安全島中央的59歲男子鄭鈞海，疑遭撞斷的交通燈擊中，頭部嚴重受傷昏迷，即場由救護員證實不治。據了解，鄭居於大埔，有一子一女均已出身，事發時他與51歲姓陳妻子橫過馬路時遇車禍，妻亦有受傷，送院治理後情况嚴重。意外中另外有8人受傷，年齡4至70歲，其中一名清醒男傷者拒絕送院。

意外後消防、救護員到場展開拯救及分流，傷者分別送往威爾斯親王醫院、大埔那打素醫院及北區醫院。車輛碎片、交通燈組件、死傷者物品散落一地，的士車頭嚴重損毁，警方封鎖廣福道部分路面。

警查精神狀態 車會：專業司機「熟手」易疏忽

新界北總區交通意外調查組署理總督察曾嘉俊稱，肇事的士事發時沿廣福道向寶鄉街方向行駛，在燈位前失控衝上安全島、撞毁交通燈柱，撞向過馬路途人，造成1死9傷，傷者包括懷有5個月身孕女子及一名男童。63歲姓莫的士男司機通過酒精呼氣及藥物測試，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。警方將循車輛機件性能、司機精神狀態及路面情况調查。的士將拖往大欖涌汽車扣留中心檢驗。截至昨深夜，受傷孕婦留醫深切治療部，男童則情况危殆。

汽車會會長李耀培認為該車屬「瘋狂駕駛」，形容意外匪夷所思，的士抽頭撞燈柱後仍無煞車，懷疑司機精神狀况出現問題。李耀培提到，近年嚴重交通意外多涉及專營巴士或的士等專業司機，認為該些司機或因太熟悉駕駛而變得不專注，建議可參考外國，誘導專業司機每年上堂溫故知新，提高警覺。

運輸及房屋局長陳帆稱對意外十分難過，向死傷者家屬致深切慰問，盼傷者早日康復。他又稱相關部門已跟進，為死傷者及家屬提供協助，警方亦會調查成因。現場路旁有「交通黑點」標誌，惟據運輸署去年第四季的交通黑點（路口）名單，該路段已非交通黑點。

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