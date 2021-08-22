稱收匿名威嚇 律師會「開明派」參選人退選 已報警 律師會：認真看待指控

無退選機制 倘當選可辭理事

「開明派」馬秀雯：尊重決定

律師會會長彭韻僖以書面表示，律師會昨接獲候選人通知，表示收到與退出選舉有關的恐嚇，強調任何選舉的公平性、透明度必須受保障，律師會認真看待恐嚇的指控，亦已報案。她說，由於律師會的章程細則沒有任何退選機制，候選人表達有意退選不影響選舉程序，若其當選可選擇辭去理事一職，理事會有權透過增補理事，在下屆周年大會前填補空缺。

律師會共有20名理事，今年改選其中5席，共11人競逐。當中，羅彰南、馬秀雯、白樂德、韋恆理早前獲另一現任理事、港大法律學院首席講師張達明推薦，被視為「開明派」。另有分別5名參選人被視為「專業派」，以及2人意向未明（見表）。羅彰南現擬退選，「開明派」參選名單減至3人。

退選羅彰南嘆選舉「沉淪」 促會員投票

羅彰南在聲明中表示，考慮到自身及家人安全，冀公布放棄競逐連任的意向。他慨嘆律師會理事選舉「沉淪至此」，形容為「可恥及難過的一天」。他表示出任理事意味需投放不少時間、心力，以準備及出席多個會議，冀日後生活可較輕鬆。他並促請所有未投票的律師會會員親身出席周年大會，在自由、公開的選舉中投票。他說不論誰人勝出，相信律師會將一如既往作為專業團體工作。

羅彰南接受本報查詢時稱近日遭受匿名威嚇，來自未經登記的電話卡。他拒透露詳情，僅稱「你可以想像（you can imagine）」。他表示已就事件報警。

日前有傳媒報道羅彰南2018年在律師會訪京團中，曾私下向時任最高人民法院副院長提及自己在內地的案件。羅彰南在聲明中表示，退選與有關指控無關，他稱當時與最高人民法院法官高曉力對話約5分鐘，提及其公司在內地一宗案件中代表原告，惟歷時逾年仍未開審，強調當時無透露任何細節，「這是完全適當的（totally appropriate）」。他說律師會2019年曾接獲投訴，全面調查後無發現不當行為。

稱退選無關見最高人民法院法官

馬秀雯發表聲明稱尊重羅彰南的決定，她會繼續專注參選。現任「開明派」理事林洋鋐、彭皓昕亦稱尊重羅彰南退選決定，籲未投票的會員親身出席周年大會，「以自由意志在公開選舉中投選心儀人選」。

警方表示昨日接獲一個團體報案，指一名74歲男性成員懷疑曾接獲電話短訊恐嚇，案件暫列「求警調查」，交港島總區重案組跟進。