任處長不久新空管出問題 曾稱不涉航空安全

民航處曾提醒勿對外「報料」

曾任民航機師的時任立法會議員譚文豪曾稱接獲民航處內部消息，稱新空管系統出現「鬼機」、航機消失及雙重影像等問題，其後又稱有空管人員收到民航處內部通告，警告不可對外透露內部消息，否則紀律處分。民航處承認曾透過內部便箋提醒同事，但稱該指引不會對同事造成憂疑，否認打壓員工。

李天柱去年4月退休，今年6月接任機管局成立的香港國際航空學院行政總裁。該學院為香港首間民航學院，提供航空營運文憑、航空管理專業文憑，並和法國國立民用航空學院合作，提供航空運輸管理高等碩士。航空學院於2019年12月成為機管局旗下香港國際機場服務控股有限公司成員。

航空學院新校舍料今年建成

根據資料，航空學院現位於機場行政大樓內，並正於一號客運大樓旁停車場擴建部分9樓全層作新校舍，佔地5500平方米，預計今年建成。機管局去年宣布將投資400億元發展未來10年計劃，包括在港珠澳大橋香港口岸人工島興建航空學院校舍及宿舍。