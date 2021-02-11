冷河未過 前民航處長任航院CEO 機管局董事任內成立航空學院 議員質疑早為退休鋪路

明報記者 何瑞芬 張煒明

機管局稱李天柱適合人選 「深慶得人」

未答當年避席否 是否公開招聘

機管局回應稱，李天柱有多年民航管理經驗，十分適合帶領香港國際航空學院的工作，為航空業作育英才，局方「深慶得人」，又指李的聘任經機管局旗下香港國際機場服務控股有限公司董事會批准。本報追問有關職位是否公開招聘、李天柱任機管局董事期間，局方討論學院事宜時李有否避席等，該局表示「無補充」。運房局指出，就前首長級公務員從事外間工作，政府有既定機制規管，不評論個別個案。民航處回覆「沒有補充」。

公務員局：按規嚴格審核工作申請

公務員事務局表示不評論個別申請。局方表示，所有前首長級公務員從事外間工作的申請都會按一系列準則作嚴格審核，特別是申請人從事所申請的工作會否使公眾懷疑牽涉利益衝突或有其他不恰當之處、會否令政府尷尬或損害公務員隊伍形象、公眾會否有合理理由擔心可能引起延取報酬或利益。審批當局只會在審核後對申請毫無疑問的情况下批准申請。

李天柱1983年加入民航處，2016年升任處長，去年4月離職時屬公務員首長級薪酬表第6級薪酬職位（D6），月薪約26萬元。據現行政策，D6級公務員離職後就業的管制期為兩年，首年為禁制期，通常不會獲批准從事商業性質的外間工作；次年如欲從事外間工作，須向公務員事務局申請，局方會諮詢離職公務員就業申請諮詢委員會。根據局方登記冊，該委員會同意李天柱從事航空學院行政總裁，並提出兩條款，包括其工作內容不得與其任職政府最後3年涉及政策及計劃相關等既定限制，以及不得使用或披露在政府任職期間所取得的任何機密或敏感資料。

去年4月退休後任運房局合約顧問

政府於2014年《施政報告》提出成立民航學院，民航處同年委託顧問公司研究，翌年政府接納顧問意見，交由機管局統籌成立學院，學院最終於2016年正式成立，李天柱期間身居民航處要職（見表），至2016年晉升處長，同時成為機管局董事會成員。李去年4月離任後，先以合約形式在運房局擔任高級航空顧問一年，再獲准今年6月起擔任航空學院行政總裁。機管局拒絕評論航空學院行政總裁年薪，年報亦沒有披露。

田北辰：新職與民航處當年政策相關

查錫我：未交代招聘細節惹懷疑

實政圓桌立法會議員田北辰表示有關做法不可接受。他說首長級公務員離職後，在仍未「過冷河」後從事外間工作，應與其之前在政府的工作完全無關，才予以考慮批准。他說李天柱新崗位與其當年在民航處推動的政策息息相關，令人觀感不佳，質疑李當年是否為自己退休鋪路，「根本唔應該做（該職位）」。他認為機管局應詳細解釋招聘程序，公務員事務局亦應仔細交代批准原因。

廉署前總調查主任、大律師查錫我認為較難判斷事件是否有利益衝突，但機管局未有交代學院行政總裁崗位的招聘細節，予人觀感較差，反惹起懷疑。他說機管局作為政府全資擁有的法定機構，資金與公帑有關，有責任就公眾疑慮解釋。

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