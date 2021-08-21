銀行公會歡迎 金融業：非撤回問題仍在

業界：中美制裁措施難同遵守

有負責合規工作的業內人士認為，反制裁法不表決只屬暫時，並非撤回或取消，問題仍然存在。他認為要同時遵守中國的反制裁法規和歐美的制裁措施非常困難，例如拒絕為已被中止業務的機構或個人重新開戶，或向新被制裁者取消戶口，會否觸犯反制裁法，目前監管機構也沒有任何指引。對於中資銀行而言，只要涉足海外，包括美國金融系統和美元交易都受影響，問題在於會被中美的哪一方懲罰。

有經濟師認為反制裁法對本地金融機構運作的影響，在於執行力度，目前未有實質條文公布，因此暫難估計。一旦反制裁法在港實施，雖然業界會尋找應對方法，不過現時出現的方案，例如將銀行一分為二以應付不同合規要求等，似乎不切實可行。

港匯年半低位 公會：港儲備仍強

港匯本周跌至7.79水平，見去年3月以來低位。施穎茵表示，此與市場活動很有關係，例如新股活動、市場各方面發展等，未來宏觀經濟環境存在不確定性，但自由市場資金流動平常。她強調香港仍有很強的儲備，資金非常充裕，現在即使有波動，亦有穩健的基礎去面對挑戰。