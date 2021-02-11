人大暫不表決《反制裁法》納附件三 續研究 港府：中央關心港福祉 田飛龍：立法仍必要 審慎減經貿衝擊

譚耀宗讚好：國家撐港續做金融中心

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍認為，此涉港的立法關乎香港經貿穩定和投資者信心，故要非常審慎，強調立法仍有必要性和迫切性。全國港澳研究會副會長劉兆佳稱不清楚中央研究後，會用什麼方式表達對外國制裁的反應，是否繼續通過將反外國制裁法納入基本法附件三，抑或通過行政手段。

譚耀宗昨晚回港後見記者，強調國家很支持香港繼續成為國際金融中心，認為暫不表決的決定好，「再考慮下先」。他稱未能補充中央要研究的細節。

內地的《反外國制裁法》有16條條文，當中第12條和第14條（見表）引起金融界憂慮，其中第12條提及「任何組織和個人均不得執行或者協助執行外國國家對我國公民、組織採取的歧視性限制措施」，在港的外資金融機構若執行美國實施的制裁，不與被制裁者交易，將來便會觸犯第12條；若中方反制在香港的某美國人員，限制在港的外資金融機構與之交易，有關機構不執行則會觸犯第14條。特首林鄭月娥曾表示，因自己受到外國制裁，銀行不提供服務，故只以現金出糧。

學者：銀行憂「兩面不是人」 正游說豁免

林鄭月娥在人大常委會會議周二（17日）開幕當日，曾稱將反制裁法納入基本法附件三在港實施，的確產生焦慮，她已向中央建議透過本地立法在香港實施。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健昨接受查詢表示要小心處理此項立法，因為立法後，可能有美國銀行一方面要符合美國要求配合制裁行動，但執行措施後就面對中國的反制裁，不能在港做生意，「兩面不是人」，或因而決定「不如唔好在香港做生意」，對香港作為國際金融中心有衝擊。他說有關業界持份者正游說政府，例如能否有豁免安排。

劉兆佳稱，相信很多國內外機構也表達擔憂和關注，不排除有外國政府在背後作外交游說。他強調中央並非對制裁香港的外國政府讓步，而是應謀定而後動，盡可能維護香港作為國際金融中心的地位和利益，並試探西方國家對中國反制決心的可能反應。

劉兆佳強調中央非對外國讓步

田飛龍稱，根據內地《立法法》，人大常委會納入議程的法案通常要審議3次才表決，如果意見較一致，可審議一兩次就表決，故今次做法非罕見。他說反外國制裁法有很多細節問題，例如香港本地立法與國家制裁程序、負責機構的協調，亦要深入研究在港企業面臨外國制裁及中國反制裁時如何作出商業決策、能否申請豁免等。

田稱，香港社會提出的意見、問題還需進一步細化、研究，認為中央非常審慎，因為立法關乎香港經貿穩定，要穩定投資者信心，同時將市場衝擊降到最低。他強調將反制裁法引入香港仍有必要性和迫切性，靠香港力量不夠應付美國制裁，要中央支持。

立法會議員謝偉俊估計，隨着阿富汗近日情况，亦要觀望中美角力是否有緩和迹象，以至香港在制裁、反制裁上是否有迴轉空間。他說暫緩表決「可能是好事也說不定」。