支聯商解散否 鄒幸彤：現無決定 日內開會 常委：因應局勢考慮不同選項

支聯會現時尚餘7名常委，撇除獄中的主席李卓人及副主席何俊仁，據了解，包括副主席鄒幸彤在內的5名常委原於本周較早日子開會討論是否解散支聯會，但已改期。知情者說，該會常委日內會再次開會討論是否解散。支聯會常委、葵青區議會主席梁錦威接受查詢表示，該會近日將開會討論有關議題，會因應現時社會局勢，考慮不同選項。支聯會副主席鄒幸彤接受查詢表示現階段沒有解散的決定。有消息人士稱，若常委決定解散，有關決定仍需在會員大會通過，而會員大會一般年底舉行，「但如果常委決定解散，也可以召開臨時會員大會討論及決議」。

大公：警查會員團體 社協：早退出

《大公報》昨引述消息報道，支聯會或涉違《港區國安法》，警方正積極跟進調查，並將調查範圍擴展至其會員團體。報道稱現時支聯會餘下6個會員團體；《文匯報》則向包括社協等團體會員查詢。社協昨發聲明稱已退出支聯會，不再是支聯會成員團體，該會過往20多年間一直沒有參與支聯會工作，未有出席支聯會會議。知情者稱，支聯會自1989年創立，當年加入的許多會員至今或已不存在，會員名單未有及時更新，但肯定現時會員團體「不止6個」，對《大公報》報道稱餘下6個感莫名其妙。本報昨向警方查詢是否正調查支聯會及其屬會、有否邀請支聯會相關人士助查，警方表示會按實際情况依法採取任何執法行動。

報道指馮愛玲攜款赴英

鄒：支聯存款在銀行

早前有報道稱，支聯會元老職工馮愛玲帶同該會大筆現金到英國「轉移資產」。知情者稱，支聯會年報顯示該會2019年尚餘1300萬元，但同年以800萬元購入旺角一單位作「六四紀念館」，連同裝修及日常開支，只剩約300萬至400萬元，均存於銀行戶口；自2019年後，支聯會連續兩年未能舉辦六四集會、今年年宵市場亦被食環署終止合約及清場，加上疫情及限聚令下多項活動取消，「支聯會近兩年收到的捐款不多，根本不會有大筆現金可被取走離港」。知情者指摘有關報道是「抹黑」，又稱支聯會財政公開透明，不存在有人將捐款帶走。鄒幸彤向本報確認，該會存款均在銀行戶口。支聯會facebook專頁本月2日的帖文顯示，該會為「六四集會案」被告承擔約50萬至100萬元訴訟費用，發起眾籌，截至7月籌得近22萬。該帖文有提供銀行戶口號碼予捐款人。

湯家驊：尊重一國兩制仍可運作

行會成員、資深大律師湯家驊稱，港區國安法通過後，各方都要尊重國家安全，如組織需作調校亦是自然的事，他認為香港仍有表達自由，但不可與國家安全有衝突，須小心處理。他說個人認為支聯會毋須解散，只要尊重一國兩制及香港法律，仍可繼續運作，暫時看不到支聯會有違法。對於建制媒體稱警方正調查支聯會，解散可否「保平安」，湯家驊以港大學生會事件為例，稱一旦違法，即使撤回、道歉亦無影響，「若是犯了法，解散與否都是犯了法」。

蔡子強指自由標誌 解散令人心死

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，早前先後解散的教協和民陣皆與支聯會關係密切，可預計支聯會當下壓力甚大，形容為「壓力的風眼」。他說支聯會多年來在外國眼中均是一國兩制下香港自由的標誌之一，每年六四燭光集會甚具象徵意義，一旦解散，不論對外國、港人而言，均會對一國兩制下的自由心死。他預料若失去支聯會，短期內不會有組織勇於取而代之，估計日後六四或有人自發悼念，但與以往規模將相去甚遠。

明報記者

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