陳梓華被捕後 Simon稱可助逃美

李宇軒被捕後 Simon指有Plan B

去年8月10日警方持手令到李宇軒家中拘捕李，除搜出彈藥亦找到一份「香港鎮壓簡介：侵犯人權和民主的作惡者」，內附144名中港官員制裁名單。李同日被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、無牌管有彈藥罪及洗黑錢等。李兩日後獲准保釋，但須交出旅行證件，不得離港，原定9月1日報到。李於8月23日與另外11人擬從香港偷渡至台灣，因非法進入大陸水域被中國當局拘捕。

其間Simon仍和陳梓華聯繫，並稱他們有後備計劃，便是劉祖迪在美國發表演講，繼續宣揚「攬炒」理論及要求美國對中國及港府實施制裁，故李宇軒被捕不會影響重光團隊運作。

陳梓華後於去年10月10日因協助罪犯被捕，10至11月期間Simon告知陳或因違反《港區國安法》而被捕，惟仍鼓勵陳繼續參與國際游說，並向陳保證黎智英及他願提供任何幫助，包括往美國的逃生路線，惟陳本年2月因勾結外國勢力罪名被捕。

（港區國安法）