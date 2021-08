李宇軒電腦藏籲外國制裁信 英保守黨人提供範本

控方指李按黎指示 統籌多國刊文宣

控方稱,前年6至8月李宇軒按照黎智英和Mark Simon指示,統籌國際宣傳計劃及眾籌,目的是譴責中國、香港及香港警察,並促請外國實施制裁,其間在英、美、法、加等多國報章刊登文宣。控方列出的例子包括刊在加拿大《環球郵報》的「Stand With Hong Kong Until Dawn」及在美國《紐約時報》刊登的「Catch Hong Kong As We Fall」。

稱「重光」促外國停引渡協議 限制中國企業

李宇軒的電腦設備裏亦發現SWHK去年7月17日致函捷克、愛爾蘭及葡萄牙政府,分別敦促她們終止與香港的引渡協議。該3封信是由英國保守黨人權委員會委員裴倫德寄給李宇軒,作為參考範本。

控方亦稱,去年7月1日一篇題為「Darkness is descending on freedom and democracy in Hong Kong, a leading global campaigning organisation has warned」的新聞稿,在李宇軒知情下上載至SWHK網頁,該篇新聞稿譴責《港區國安法》頒布。SWHK呼籲英國政府急切考慮對中國及香港實施制裁,包括馬格尼茨基式制裁、撤銷與香港的引渡協議,並對中國國有企業施加限制,例如華為。上述新聞稿的檔案亦在李的電腦設備中發現。

(港區國安法)