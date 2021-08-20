「重光」眾籌建國際線 美英日3線游說

李交中港官名單予朱牧民

美國戰線中，Mark Simon於2019年9月安排李宇軒與美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）及美國領事館人員見面，並於同月29日在WhatsApp群組「Coffee on Sunday」向陳梓華及李宇軒透露，斯科特將競選2024年美國總統大選；又指示陳梓華，要李保密黎智英和Mark Simon為金主，叮囑李會面時帶備277粒警方用過的彈藥，以證明香港警察暴行。

稱斯科特擬選總統 Simon囑帶彈殼證警暴

同年12月李宇軒到美國與朱牧民、斯科特及其下屬Scott Sciretta、美國領事館人員Alan Brinker會面，在會面前陳叮囑李透過會面建立美國網絡，李又將一份中港官員制裁名單透過Telegram給予朱牧民。去年6至7月，在黎智英及Mark Simon指示下，陳梓華加入SWHK美國線的Telegram群組，群組中有名叫Shirley Ho的核心成員，每周須向Mark Simon匯報。

英國方面， 英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）去年1月至6月亦有參與游說，他是對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的統籌員，支持制裁中國及港府。

李宇軒亦向裴倫德建議游說美國、英國、日本、德國等32個國家停止與香港的逃犯引渡協議，並協助IPAC工作，將IPAC會議紀錄譯成日文，在裴倫德的要求下安排與日本眾議員山尾志櫻里會面，惟該視像會議因李宇軒被捕而未成事。

李見英保守黨人 倡游說32國停與港引渡

另外，李宇軒去年1至4月期間為呼籲日本對中國及港府實行「馬格尼茨基式」制裁，將草擬的議案給予日本眾議院及參議院議員，並尋求他們的意見。

（港區國安法）