「重光」4眾籌獲3760萬 涉黎與助手多帳戶 李宇軒負責會計 批出活動開支

明報記者

根據案情，李宇軒、陳梓華等人分別在6、7及8月採取國際宣傳工作，呼籲制裁中國、港府及警隊，工作包括在美國、加拿大、法國、日本等報章刊登文章。為支付有關費用，兩被告發起3次眾籌，分別籌得700萬港元、30萬英鎊（約300萬港元）、183萬美元（約1440萬港元）；李宇軒負責「重光團隊」（SWHK）的會計紀錄，並批出團隊成員的活動開支。

黎與Simon預留500萬供首次國際宣傳

黎智英和Mark Simon為有關國際宣傳提供財政支援，包括預留500萬港元作第一次國際宣傳，並透過二人持有的公司LAIS Hotel Properties Limited及力高顧問，預付約156萬港元給5份報章；李宇軒則按陳梓華指示，於2019年8月初將眾籌中的156萬元轉帳到台灣的查德威有限公司，償還給黎智英及Mark Simon，後者持有該台灣公司。

第二及第三次國際宣傳工作的資金主要來自眾籌，由Mark Simon分別存入《蘋果日報》專欄作者Jack Henry Hazlewood和Mark Simon個人戶口及其成立的信託基金，再轉帳給李宇軒；第2、3次眾籌的款項也用於重光團隊營運、邀請英國國會議員來港觀察反修例示威情况等；案情詳列兩名被告在2019年6月至2020年2月期間，接受黎智英、Mark Simon或他們持有公司的轉帳日期和金額（見圖）。案情又提到，LAIS Hotel支付約147萬港元給《日本經濟新聞》，刊登反中國、香港及尋求外國干預的文章。

至於第四次眾籌，案情提到是「攬炒巴」劉祖廸去年5月提出，並在同年8月籌得170萬美元（約1320萬港元），按Mark Simon指示，有關款項需用於國際游說等工作。

Simon提轉讓公司予陳梓華供日後做游說

案情透露，Mark Simon在2019年7月與陳梓華一次會面中，提出轉讓一間海外公司給他創業，並稱日後可於國際宣傳工作，而有關公司為黎智英及Mark Simon等6人持有、於英屬處女島註冊的不活動公司「LACOCK」，陳梓華其後在壹傳媒大樓簽署相關文件，去年1月14日成為該公司唯一董事及戶口簽署人，公司戶口有8萬元。

稱另成功令10國暫緩與港引渡

控方稱有關國際宣傳工作帶來若干後果，包括美國在去年7月14日通過《香港自治法》，制裁無法保障香港自治的中國個人及機構；美國眾議員代表去年7月20日提出《香港人民自由與選擇法案》，向港人提供臨時庇護，法案同年底獲通過；去年8月至今年1月，美國制裁35名中央及本港官員；包括英國、澳洲等10個國家暫緩與本港的逃犯移交協議，其中美國更暫停與香港的移交被判刑者及豁免國際航運利得稅協議。

（港區國安法）