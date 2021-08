李庭上鞠躬 稱同意案情致歉 攬炒巴指國際線「由始至終自發」：加倍奉還

【明報專訊】本案是《港區國安法》實施後首宗承認「串謀勾結外國或境外勢力罪」的案件。高等法院外昨日設有鐵馬及有多輛警車戒備,不同位置均有警員駐守,戒備森嚴。控方在庭上讀出案情後,問二名被告是否同意案情,陳梓華回答「I agree」,李宇軒則致90度鞠躬,以英語說:「I agree to the facts and I would like to say sorry(我同意案情,並想說對不起)」。