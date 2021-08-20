李庭上鞠躬 稱同意案情致歉 攬炒巴指國際線「由始至終自發」：加倍奉還

李代表律師曾任副刑檢專員

陳梓華事務律師為民建聯幹事

案件原定10時開審，最後延至11時開庭，由國安法指定法官李運騰審理，陳梓華昨由事務律師劉毅及大律師蕭國辰代表，其中劉毅是民建聯南區幹事；至於李宇軒由律政司前副刑事檢控專員、大律師沈仲平代表。沈仲平今年5月18日起代表李，當日被記者追問是否由家屬委派，他說沒有李的指示前不會透露其私隱；至於何時接手、李為何轉換代表律師，沈一概表示「no comment（沒有回應）」。律政司昨日則由署理副刑事檢控專員周天行代表。

兩人由數名懲教人員押解下步入被告欄，陳梓華身穿灰色西裝外套，精神不俗；身穿白恤衫的李宇軒明顯消瘦，身旁有7名身穿黑色防彈背心的懲教人員戒備。控方讀出案情後，二人均表示同意案情及認罪。早在上月，二人在西九龍裁判法院提訊以交付至高院原訟庭，法庭書記以中文讀出控罪及案情，李宇軒亦一度稱「對唔住香港人」。

德英瑞典領事代表旁聽

另外，約數十名市民到場旁聽，部分人坐在伸延區域，天主教香港教區榮休主教陳日君，以及德國、瑞典及英國領事代表等均有到場。

庭上被提及參與國際線的「攬炒巴」劉祖廸已流亡英國。他在facebook專頁回應本案稱，國際線由始至終都是自發，「如果黎智英喺幕後操縱，就唔需要眾籌，更唔需要自己一手一腳由零開始接觸外國議員」，並表示尊重案中二人的決定，最後更稱「拉我兄弟，唔代表會完。我會加倍奉還」。

（港區國安法）