李宇軒認串謀勾結 控方：黎智英主腦 稱黎與助手指揮重光團隊 國際游說「引致」美制裁中港35官

「傳令者」陳梓華同認罪 1月再訊

此案為唐英傑案後，第二宗在高院處理的違反《港區國安法》案件。本案控罪指出，首被告陳梓華（29歲）及次被告李宇軒（30歲）去年7月至今年2月15日，與黎智英、Mark Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員對港府或中國實施制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

案情追溯至前年「重光」成立

控方案情交代控罪背景指出，陳梓華2019年6月、即反修例運動期間在Telegram得知有人為反對《逃犯條例》修訂及「警暴」，有意向黎智英尋求金錢援助，在世界各地發表文章以尋求外國對中港政府施壓，他試圖接近黎智英，獲介紹認識Mark Simon，兩人非常支持這場運動。陳建議李宇軒與劉祖迪組織運動，同年8月重光團隊成立，展開國際政治宣傳，又在社交網站發表文章，請求外國制裁中港官員等。控方指團隊曾組織大專生與外國政治人物會面、邀請外國政客來港監察區議會選舉。

指《蘋果》頭版報道重光活動

准「攬炒巴」免費用照片政治宣傳

2019年6至8月，黎智英及Mark Simon被指透過陳梓華指示李宇軒與他人作3次國際政治宣傳及眾籌，籌得約3760萬元，以在英美等多國登報發表文章，並作國際游說工作及團隊營運開支（詳見另文）。黎及Mark Simon兩人曾墊支相關費用並借出戶口，另免費在《蘋果日報》頭版報道重光團隊活動及准許劉祖廸在政治宣傳中免費使用該報版權的照片。

李2019年晤朱牧民 提供「144人制裁名單」

控方形容李宇軒與劉祖廸是SWHK的「表面核心」成員，李主要負責國際游說及建立國際網絡，亦編輯團隊網站、保存會計紀錄等，而黎智英及其助手Mark Simon才是幕後主腦、金主及最高級指揮，Mark Simon將黎的指令傳達予代理人陳梓華，陳再向李宇軒及劉祖迪傳達指示。控方形容SWHK被利用作平台實施密謀，策略包括國際政治宣傳和眾籌、建立國際網絡以勾結外國勢力並危害國家安全、出版文章及制裁報告等。

案情指控團隊發展英國、美國與日本3條「國際線」，包括李宇軒與三地政治人物聯絡或會面，前年12月向美國的香港民主委員會創辦人朱牧民提供144人制裁名單（詳見另文）。

黎去年在台提「支爆計劃」

李宇軒劉祖廸分工游說攬炒

案情披露，去年1月，黎智英、陳梓華、劉祖廸與一名不知名女子在台灣會面，黎席間提到「支爆」計劃、即造成中國行政及經濟動盪令中國政府倒台，並提倡國際游說4階段。兩被告與劉祖廸其後按黎指示以執行計劃，包括李繼續國際游說，劉扮演精神領袖宣揚「攬炒」。

指國安法生效後重光續籲制裁

持續至陳梓華第二次被捕

控方又指出，港區國安法去年6月30日生效後，重光團隊繼續請求外國制裁，包括去信捷克、葡萄牙及愛爾蘭促終止與香港的引渡協議。同年8月，李宇軒涉「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」被捕後，Mark Simon向陳梓華稱重光團隊運作不受影響，後備計劃是由劉祖廸到美國演講宣揚「攬炒」及游說美國制裁中港政府。李宇軒被捕後不足兩周，與11人潛逃台灣途中在內地被捕，同年10月陳梓華涉協助罪犯被捕。

控方指兼致10國停引渡協議

控方指出，有關行為持續至今年2月15日、即陳梓華第二度被捕當日，當時黎智英、李宇軒已還押。控方指有關串謀行為「引致」美國去年通過《香港自治法》及制裁35名中港官員，美國、英國、澳洲等10個國家暫停與香港的引渡協議。

李宇軒另被控一項無牌管有彈藥罪，據悉此罪與串謀協助罪犯罪，早前獲准於法庭存檔，暫不作起訴。

【案件編號：HCCC147/21】

明報記者

（港區國安法）

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