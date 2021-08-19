解散「減罪孽」非一筆勾銷 鄧炳強：全面查支聯會

鄧炳強昨表示，留意到近期有經常被指從事非法活動的組織，包括教協、民陣均自行宣布解散，惟無論任何人或組織若犯法，尤其違反國安法、宣揚暴力或與國外組織有不尋常金錢交易，即使組織解散，所犯罪行不會一筆勾銷，要為非法行為付法律代價，當局定全力調查，讓他們受法律制裁及相關行動，但「（自行解散）對社會遺害相對減低了，另外亦會減低他們的罪孽」。

稱仍有「危國安思想」藉文藝滲透青年

鄧炳強於立法會會議答覆議員提到，近年有學生關注組織、政治團體甚至補習社，肆意向學生灌輸不當價值觀，散播虛假或具偏見的信息，意圖引起學生對國家和特區政府的憎恨，甚至鼓吹暴力及違法行為達至政治目的，他們透過製作偏頗教材、擺街站及透過互聯網等宣傳極端思想和招攬學生，另外現仍有危害國家安全思想透過媒體、文化藝術等「軟對抗」方式滲透，荼毒年輕人。

（港區國安法）