涉「感激」議案 4港大生控宣恐怖主義 警：將晤其他與會者問投票原因 或扣旅遊證件搜屋

評議會主席前學生會長兩代表今提堂

警方國安處昨拘捕4男，年齡18至20歲，包括港大學生會前會長郭永皓、港大評議會主席張敬生、文學院學生會代表容頌禧及李國賢堂學生會前代表杜林丞亨（見右表）。其中杜林丞亨昨早到警署自首，下午約1時許被押至北角建華街住所搜屋，警方檢走一本特區護照等證物。港大昨稱案件正在調查，不宜評論。

警指會議「讚揚辯解宣傳」恐怖主義

藉「他們的機器」發布

國安處高級警司李桂華表示，警方上月16日就該涉事會議到港大蒐證，翻查閉路電視紀錄、會議文件及電腦等資料後，發現會上有人宣揚恐怖主義，稱「提出動議的人明言，希望用褒獎形式處理動議，並希望將決定記錄在學生會歷史入面，整個商討過程中，有些贊同動議的人發言，當中形容施襲人士為烈士，有勇氣，而且對他擊節讚賞」。

李稱，議案以30票贊成、0票反對及2票棄權通過，通過後立即在兩個港大學生會附屬機構的社交平台向外發放，內容談及恐怖主義，並透過「他們的機器」發放出去。他說，「宣揚」包括「讚揚、辯解、宣傳」，評議會處理動議時「入面有好多讚揚、辯解、宣傳工作」，形容動議「係合理化、美化、光榮化恐怖主義同無差別襲擊，鼓勵人做自殺行為，同一般道德標準完全不相符」。李又提到被捕4人在會上都有發言。

「白衣人」支持者同罪？ 李桂華拒答

被問及學生評議會其後已撤回動議及道歉，李稱執法者選擇不多，有人犯法就要行動，若不行動為瀆職，又稱被捕人已犯下罪行，撤回議案只是為其罪行道歉，但強調警方會向法庭反映此事，法庭會處理。李亦多次被問及，近日多名市民擺街站支持7．21事件中被判刑的白衣人「守護家園」，有關行為是否同樣涉及宣揚恐怖主義時，他以事件與本案無關為由拒絕回答。

學者：需證非法活動發生可能

學生撤言論證無意煽動

港大法律系前教授戴大為表示，不認為所涉及的動議屬煽動任何罪行，需控方舉證學生有意圖煽動將會發生的非法活動，以及非法活動發生的可能，否則該言論僅為悼念死者，而學生會其後撤回言論，亦可證明他們無煽動意圖。他亦認為，案件應遵照適用於本港的聯合國《公民與政治權利國際公約》下就言論自由的保障原則，否則是以言入罪，會帶來寒蟬效應。他稱早前審結的唐英傑案判辭隻字未提言論自由，冀此案會考慮適用於本港的人權法原則。

大狀：刺警是否恐怖主義需法庭定

大律師吳宗鑾表示，現時主要是警方提出的說法，將七一刺警案視為恐怖活動，但應了解涉案者有否精神病及預謀等，最終需交由法庭裁定是否屬恐怖主義。他稱法庭會考慮港大學生會評議會提出及通過動議的意圖，即使動議不當，並非等同「一下子」達至宣揚恐怖主義，但暫時未有足夠資料評論。至於其他與會者投票支持動議的學生會否犯法，吳稱要視乎他們投票意圖及目的，並舉例即使離世者生前行為不當，仍可因失去生命「好慘」而哀悼他。

資深大律師湯家驊則稱，事件進入法律程序不評論，但一般而言「宣揚」等同「宣傳及表揚」，若一人傳遞信息予另一人，希望他人認同理念，即屬宣揚；而一人以殺人達到政治目的，屬干犯恐怖活動罪。

保安局長鄧炳強昨稱，任何人不論身分，犯法都要付出法律代價，「你當時犯法，作為特別身分，是否作為求情原因，留待法庭去講，並不能因為特定身分、特定角色、特定職業，從而犯了法都不控告」。政務司長李家超說，香港是守法社會，講求法治，每個人必須為自己行為負責。

明報記者

（港區國安法）

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