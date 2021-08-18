不爭連任大律師會主席 夏博義否認因內地施壓

大律師公會前主席戴啟思（Philip Dykes）表示有聽聞夏博義不尋求連任一事，強調如果另一名大律師反對現任主席連任，公會就要舉辦選舉，「主席無權一直連任下去」。他又說，由於香港的政治和社會環境急劇變化，公會與內地當局建立關係不是容易的事。

屢缺席會議 蘇諾賢依例離任執委

此外，大律師公會昨回覆本報查詢稱，大律師蘇諾賢（Robin D'Souza）從上月29日起不再擔任公會執委。對於有報道指蘇諾賢主動請辭，公會澄清並非如此，蘇諾賢離任與公會《規章及規則》第14（c）條有關。翻查條例，如果公會執委在未經批准下連續4次缺席會議，將自動離職。

翻查資料，夏博義曾提出冀與港府探討修改部分《港區國安法》條文，今年1月被中聯辦及國務院港澳辦批評為質疑全國人大常委會權威。今年4月，夏博義評論8．18流水式集會等案件的裁決，中聯辦再發聲明批評他「為暴力者開脫」，形容他是「喪失職業操守的外國政客」。夏博義先後退出英國自由民主黨和離任英國牛津市議員。