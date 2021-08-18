拆局：專業派選情本看高 律師會理事：官員開聲反不利

開明派本感難打 過半屬偽命題

有律師稱行內人對選舉「躺平」

有熟悉開明派參選人的知情者說，聽聞有律師原無意投票，但近日官員連番發言後，卻有意投票，料對開明派較有利，而目前收取郵寄票、授權票已到尾聲，只能「做得幾多得幾多」。該人表示，開明派首日參選已感選戰難打，在《人民日報》發聲前，絕大部分律師亦認為專業派會得勝，現時開明派在理事會約有6席，即使改選盡取4席，總數亦只有10席，過半實屬「偽命題」。

專業派參選人岑君毅透露，5人團隊昨日傍晚開會討論政府說法對選情的影響，結論是他們無法影響官方說法，只能繼續做選舉宣傳。

有關心選舉的律師說本身對開明派選情不看好，料特首說法對選情影響有限，形容目前行內人無論是政見傾向民主派抑或建制派，對選舉均是「躺平主義」，反應冷淡，只視律師會為每年續牌機構，因此認為無論是專業派或開明派的人都可能低票當選。他說選舉日近，要投票的人已交授權票或者郵寄了選票，料很少人願「拋頭露面」親身投票。

明報記者