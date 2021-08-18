教協為例 林鄭：律師會「政治凌駕專業」便斷交

彭韻僖：保政治中立 時刻與政府溝通

律師會會長彭韻僖回覆本報查詢時表示，作為香港律師的自我監管組織及專業團體，律師會宗旨包括維持香港律師專業水平及操守，以及考慮所有涉及業界利益的問題，強調作為業界與政府之間的橋樑，「律師會一直保持政治中立，時刻與政府有關部門溝通、表達意見以改善執業環境」，並定期從法律角度回應不同議題的諮詢。

改選開明派全勝可達半數 中聯辦緊張

律師會今次改選惹外界關注。律師會共有20名理事，每年改選5席，今年的改選將於下周二（24日）舉行。目前不計需改選的理事，港大法律學院首席講師張達明等「開明派」共佔約6席，若4名被視為「開明派」的參選人當選，便可達半數。另一邊廂，「專業派」5名參選人包括的近律師行合伙人、廣西防城港市政協委員袁凱英等人（見圖）。建制消息稱，中聯辦十分緊張選情，建制派已被催促拉票。

法例列多項職能 多法定機構有代表

律師會為香港律師行業的監管機構，《法律執業者條例》訂明其職能包括頒發律師執業證書、介入律師行業務等。此外，多個法定機構、委員會亦有律師會代表，其中負責委任及推薦法官的「司法人員推薦委員會」，條例訂明9名成員中須包括一名律師，特首委任律師成員前須諮詢律師會理事會。

《人民日報》日前點名指律師會應搞專業不搞政治，律政司長鄭若驊其後就律師會角色發聲，林鄭月娥昨出席行會前見記者，也主動提及律師會。她以早前宣布解散的教協為例，稱若專業團體運作偏離宗旨，被政治騎劫或凌駕專業，政府唯一取向是與其終止關係。她之後再以律師會為例，「被政治凌駕其法律專業的話，特區政府亦同樣會考慮與其終止關係」。林太稱律師會與政府關係深遠，很多法律工作都會徵詢其意見，以至不少法定組織、諮詢組織亦樂意委任律師會推薦的人員，「但若律師會變成一個政治化團體，則這些關係我們必須重新審視」。

業界憂被收回「自我監管權」

有「專業派」的法律界人士曾表達憂慮若「開明派」獲主導權，或觸發政府收回律師會自我監管權。本身為律師的民建聯張國鈞今年4月曾向傳媒說，政府可因應情况收回《法律執業者條例》賦予律師團體的自我監管權，由政府部門或成立法定組織處理監管工作。有參選人認為，政府與律師會停止合作或收回其法定監管權力並不合理（見另稿）。

另外，林太亦回應民陣解散，稱以往肆意觸碰紅線的團體、個人，現時不能不接受其言行受國安法規管，在此前提下，有關團體自動結束或解散「是唯一的選擇，跟行使言論自由無關」。她強調自動解散「不等於是免責條款」，有關機構仍會按法律要求蒐證調查，如有違法，會由檢控部門決定是否檢控。