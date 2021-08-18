馬家健案師爺大狀涉妨司法被捕 師爺曾游說認罪 兩人警署自首

律師會發警告 禁會員聘師爺陳強利

香港律師會昨晚發出「警告」，禁止會員聘用陳強利，若要聘用或給報酬予陳，會員須以書面向律師會申請。

警方發言人稱，58歲姓陳男子及34歲姓張女子因2017年在一宗販毒案中作出可能妨礙司法公正的行為，昨被警方以涉嫌妨礙司法公正拘捕，案件交西九龍總區重案組跟進，兩人昨晚仍被扣查。據了解，被捕兩人是陳強利及張曉惠，陳報稱已退休，曾任法律行政人員。

大律師David Boyton昨晚離開長沙灣警署時向傳媒確認他代表陳強利，暫未知陳是否會被起訴。據了解，被捕兩人是到警署自首。昨晚9時許，陳強利報稱不適，由救護車送往明愛醫院治理，其間他腰纏鐵鏈及鎖上手銬，有警員以警察外套為其遮蓋面容。

事件源於青年馬家健於2016年10月被指企圖販毒被捕，上訴庭上周三（11日）裁定他上訴得直，判辭揭示馬曾被陳強利游說認罪，並由大律師張曉惠處理其認罪，同案另一姓洪男子則被撤控，上訴庭曾在判辭中提出多項質疑。

曾聘陳強利 律師行：初時不知背景

據本報得悉，陳強利除案發時在Chung & Associates律師行工作，亦曾在至少兩間律師行工作，其中一間是賴文俊律師行，主要工作是到懲教署轄下院所內「見朋友」搵客，轉介他們使用律師樓服務，行內亦知陳曾犯強姦。賴文俊接受本報查詢時確認陳約6年前在其律師行工作過，「起初唔知佢背景係咁」，得知他案底纍纍後，已立刻叫他辭職。至於陳當時負責什麼工作、職位是什麼，賴表示事隔多年，已記不起細節。

至於代表馬家健認罪的大律師張曉惠，據大律師公會資料，她於2014年獲大律師資格。本報記者早前曾到其辦公室及以電郵向她查詢，一直未獲回覆。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676