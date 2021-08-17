沒打針國泰貴賓室員工染變種 源頭不明

現發燒等病徵 逸東美逸樓強檢

衛生防護中心昨晚公布，初步確診47歲女病人在機場任航空公司貴賓室職員，上周六（14日）最後上班，翌日出現發燒等病徵，向私家醫生求診，其後到北大嶼山醫院急症室求醫，同日深喉唾液樣本檢測呈初步陽性，驗出帶L452R變異病毒株，但沒N501Y和E484K變異基因。國泰航空回覆稱，接獲機場貴賓室「寰宇堂」服務供應商通知，一名於該處工作的員工確診。

初步資料顯示，女病人潛伏期內沒外遊，中心將其列作本地個案。政府昨晚8時許將女病人居住的東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強檢。

特首林鄭月娥8月2日宣布將要求接觸抵港者的人員接種疫苗，包括機場員工。食衛局長陳肇始曾稱如因健康原因暫不宜打針，有關員工可暫緩打疫苗，但須更頻密檢測。上述女病人未有打疫苗。

國泰航空指出，涉事貴賓室已關閉作深層消毒，直至另行通知，曾於貴賓室執勤的員工已安排強制檢測；按政府規定，於機場工作的員工須定期檢測。據機場網頁，該貴賓室位於1號客運大樓南面離境大堂，供頭等及商務客艙旅客使用，提供飲食、淋浴間、商務設施等。

（新冠疫情）