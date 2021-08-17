田北辰打國藥抗體跌至「邊緣」 促港研第三針

田：接種率高但無抗體有何意義？

田北辰向本報補充，5月驗抗體指數跌至90，7月跌至70，憂9月抗體會失效，認為政府用全港接種率衡量成效屬「過時」，「如接種率去到八成，但一半人已無抗體，有何意義呢？」

劉宇隆：少長者接種 「點講第三塊餅」

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在記者會稱，目前有兩篇關於科興第三針的研究預印文章，其中一份涉及60歲以上的人，指他們接種兩針後抗體水平於6至8個月後下跌，接種第三針後抗體水平升7倍，中和抗體水平亦「超過300」，認為長者接種第三針有好處。此外，美國食品及藥物管理局上周發指引提到，可為免疫力低的人打第三針復必泰。

據政府數字，本港80歲或以上長者接種率不足一成，70至79歲接種率約32%。劉宇隆認為長者接種率不夠高，目前並非適合時候討論為長者接種第三針，「第一塊餅、第二塊餅都未做好，點可能講第三塊餅？」他預料9至10月才是較適合時機討論，屆時可探討需否為打科興的長者、暴露風險較高的醫護等打第三針。至於接種復必泰的人，他說除了曾移植器官等免疫力較低的人，健康者不需補打第三針。

至於第三針可否「溝針」，劉宇隆上月底表示委員會沒討論，現時世衛建議兩針應打同一款疫苗，暫應跟從建議。

（新冠疫情）