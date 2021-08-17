何栢良：打針達群體免疫論爆破 劉宇隆：預防重症 勿因仍會染疫不接種

打針不影響潛伏期 倡檢疫下限14天

何稱疫苗應重新定義保障個人

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，政府在修訂海外地區為高、中、低風險3個組別前，美國屬B類的高風險地區，惟修改有關組別後，日增逾10萬宗確診的美國一度被列為中風險地區，由當地抵港的人可縮檢疫，其中38歲外傭完成檢疫後在社區確診，形容措施的風險相當大，批評政府做法不穩妥。

何表示，病毒潛伏期不會因打針而改變，通常有七成患者於感染首周發病，其餘三成於第二周發病，若逾14天才病發，不排除是檢疫期間感染。他認為所有入境者均檢疫21天的做法最穩妥，但代價很大，基於潛伏期一般為14日，建議將檢疫下限設於14天。

此外，對於有小學校長建議將學生家長的疫苗接種率，列為學生恢復全日授課及活動的條件，建立「家校防護網」，何栢良表示愈多人打針愈好，但Delta變種病毒於世界各地肆虐，群體免疫將要重新定義。按照以往理解，一個地區有七八成人口接種疫苗可達至群體免疫，但這觀念隨着Delta病毒的出現已「爆破」，英美等接種率高的國家，疫苗亦不能攔截病毒於社區迅速擴散，認為應重新定義接種疫苗是用作個人保障。

劉：達八成接種 可研九成時通關

劉宇隆稱，Delta比原始病毒株及其他變種病毒傳播力強，料本港兩針接種率至9月、10月底可達七成。他又借金融界術語「五窮六絕七翻身，八開九通十成功」，稱相信接種率達八成時，可探討九成接種率時如何通關，「到時就乜都成功」。

（新冠疫情）