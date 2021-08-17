有抗體准檢疫7日 科委會叫停 推算走漏12％患者 生效日期未定專家憂空窗

本港昨增3宗輸入個案，患者均驗出L452R變異病毒株，其中48歲男子曾於5月在港打兩針復必泰，8月12日由日本抵港。初步確診少於5宗，包括一名居於東涌、在機場任職的47歲女子，其感染源頭未明（見另稿）。

衛生防護中心總監林文健昨表示，全球正經歷另一波巨大疫情，Delta變種病毒傳播是主因，本港面對輸入個案的壓力很大。香港累計有294宗N501Y變異病毒株輸入，過去一周沒增長，惟愈來愈多涉L452R病毒株，至前日累計236宗，當中134宗屬傳播較快的Delta。

4月起52宗已打針輸入 88%變種

因應美國抵港外傭檢疫7天後確診，衛生署轄下聯合科學委員會昨開會商討調整檢疫期。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌會後表示，由4月至8月15日，本港共有52宗已打針的輸入個案，其中88%屬變種，以L452R為主，由美國入境的有14宗佔最多，其次阿聯酋有5宗。上述輸入個案中，有46宗、即88.5%於第一周被診斷，另有6人在第二周才確診，其中一人在第8天確診，第10和第11天分別有兩人，上述外傭則在第13天確診。他說數據顯示，如檢疫期只有7天，將「走漏」12%患者；另Delta傳播力強，接種與否的人病毒量相若，感染者有播毒風險。

推翻7天檢疫決定 許樹昌：當時無數據

科學委員會建議收緊檢疫期，由中、低風險地區抵港者，若接種兩針滿14天、病毒檢測陰性，以及驗出抗體，酒店檢疫期可由21天縮短至14天，另會考慮增加檢測次數。被問到為何委員會推翻6月初可減至7天檢疫的決定，許樹昌稱當時開會未有數據，Delta亦未在全球散播，隨着數據更清晰，現建議調整相信更安全。至於政府何時落實委員會建議，林文健表示會盡快推行，並與酒店業商討配套。

美改列高風險區 周五始生效

機場明推驗抗體 梁子超促停

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，政府應盡快落實專家建議，擔心數天「空窗期」會增加病毒流入社區的風險。他建議當局追蹤過去14天入境者，若他們抵港未夠12日，應安排他們入住檢疫酒店至第14天；若他們已抵港滿12天，可要求在第13及14天接受病毒檢測，確保兩次均呈陰性。至於將於明天實施的機場驗抗體，他重申驗抗體縮短檢疫沒充足理據，抵港者聚集亦增加播毒風險，應暫緩措施。

政府連日被批評不應將美國列為中風險，食衛局昨宣布，連同美國在內15個國家將被提升為高風險地區，抵港者不論有否接種疫苗，均須在酒店檢疫21天；原本屬低風險地區的澳洲則被提升至中風險，打齊兩針者由檢疫7天加至14天，若驗出抗體可維持7天檢疫。有關調整由8月20日（周五）起生效。

明報記者

（新冠疫情）

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