指職工盟護協有違法風險 田飛龍：反對派組織須整頓內部

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍認為，教協與民陣考慮到自身法律風險等因素而決定解散，是中央施展「組合拳」下的現象。他認為其他與本土激進勢力同行、勾結外國勢力的組織也有壓力，點名提及職工盟、香港護士協會，指這些組織走政治化路線，「國安法前，在法律上是灰色地帶；國安法（落實）後具備明顯的違法性」。他認為，反對派組織仍有生存空間，但應參照國安法主動改革自身，進行「內部整頓」，並有實際行動落實改革，不能「蒙混過關」。

劉兆佳稱追究組織屬治標

掃除青年對國家誤解治本

教協解散前曾成立中國歷史文化工作組，被視為向中央「示好」，但最終仍逃不過解散。全國港澳研究會副會長劉兆佳被問上述「示好」是否有效，他反問，「中央是否相信那一班人（教協）會向學生傳授正確的國家觀、民族觀、歷史觀呢？」至於泛民組織能否生存，他表示視乎組織有否違反國安法等，強調政府依法辦事。劉兆佳認為，中央的「組合拳」未完，追究組織屬於「治標」工作，掃除青年對國家的錯誤認識屬「治本」，料中央會繼續於意識形態的範疇多下工夫。

狄志遠：民間力量需適應新規則

新思維狄志遠表示，民陣解散是可惜，但亦是預料之中，稱過往活躍社會運動的組織現時承受大壓力，他認為民間力量仍有發展空間，但需適應新的遊戲規則，否則舉步維艱。他強調，主動與中央政府、港府溝通已屬必須，應建立互信關係，「（如果中央）懷疑你政治上有不良動機，你不單止不能做事，甚至他會用手段令你的工作困難」。狄志遠已報名參選社會福利界選委，其他參選人詳見選管會網頁。

民建聯稱民陣解散咎由自取

新民黨：反映國安法震懾作用

建制派回應民陣解散，要求警方繼續調查民陣。民建聯昨日發聲明，形容民陣解散是咎由自取，強調如有違法，不能藉解散而將罪行一筆勾銷，逃避應有的法律責任，該黨支持警方嚴正執法，繼續調查民陣涉嫌違法的罪行，絕不能姑息。

新民黨稱民陣解散反映國安法發揮震懾作用，期望警方繼續調查民陣，並採取適當行動。