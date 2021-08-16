前召集人：民陣如養殖場 新舊團體碰撞

2000年代多人權議題 聯盟盼壯力量

不少香港人對民陣的認識，都在七一遊行。民陣2003年首辦七一遊行，民陣稱50萬人上街反對《基本法》23條立法，創下回歸紀錄，並開創七一遊行傳統；2019年6月16日民陣第四次反修例遊行，大會公布人數達「200萬+1人」，再創歷史新高。民陣成立近19年，一直被視為「和理非」象徵，七一遊行人數歷年隨社會氣氛高低起伏，至2019年反修例「遍地開花」，民陣接連動員多場大型遊行，堅持和勇不分。

民陣2002年9月由數十個民間人權組織組成，胡露茜在成立初期說，未來一段時間有不少重要人權議題，若不同範疇的民間組織團結起來討論一個共識方案，將可形成更大力量。當時23條立法爭議發酵，翌年7月1日50萬人上街，迫使政府擱置。2005年時任特首董建華「腳痛」下台，曾蔭權接任，政治氣氛相對平靜，往後多年的七一遊行徘徊在2萬至7萬多人（民陣數字），但遊行主題涉獵廣泛，除爭取普選，亦涵蓋最低工資、性別平權、改善貧富懸殊等各類議題。

佔中後兩派互追究 角色變尷尬

至2012年梁振英上任特首，加上政改方案觸發民怨，據民陣數字，當年七一遊行連續3年逾40萬人，2014年醞釀佔中期間，七一遊行更報稱51萬人，學民思潮及學聯當晚發起在中環遮打道「預演佔中」，逾500人被捕，同年9月更出現長達79日的佔中（亦稱雨傘運動）。

後佔中時期，多個民間組織相繼成立，七一遊行參與人數重回低位。2017至2018年間任召集人的葉志衍認為，當時雨傘運動無疾而終，大專退出學聯、公民社會受挫，不少較大型的政治團體都像無處發力，「方向不太清晰」，加上本土思潮湧現，「和理非」及「本土派」互相追究責任，形容民陣處於較尷尬角色，民陣在歷史色彩上較近泛民，但亦要嘗試與本土派溝通。

葉志衍回想，民陣2018年在立法會示威區聲援港大法律系前副教授戴耀廷，當年有本土派人士欲上台發言，他們當時詢問對方，會否介意讓民陣先看看演辭內容，並稱其他政黨上台發言的做法亦相同，最終對方未有展示演辭，民陣阻止他們上台，葉形容當時的不信任感並不良好，但他說即使當年有本土派認為七一遊行過於「保守」，民陣仍有與部分團體聯絡及溝通路線。他認為，民陣由2003年至他出任召集人時，較像一個「養殖場」，新舊民間團體互相交流及影響，雖然時有摩擦，但總有得傾。

昔特首稱「朋友」 今召集人多繫獄

直至葉志衍任期完結，岑子杰第二度出任召集人，成為民陣標誌人物，不同光譜的民主派漸因反修例走近。經歷18任、共14名召集人，近年較著名民陣召集人包括范國威、岑子杰、區諾軒、陳皓桓相繼入獄或還押。葉志衍稱，當《港區國安法》一訂立，便有預感民陣「命不久矣」，惟自「一人秘書處」的時任召集人陳皓桓被檢控，就變成非政權首要處理的平台，認為當其他團體「拉得七七八八」便終「處理」民陣。

以往每年七一遊行後，政府均會發聲明回應，2013年時任特首梁振英在遊行後更形容民陣為「朋友」，稱政府會細心聆聽各種訴求及積極應對，而警方過往跟民陣開會亦有商有量。但世界在變，警方現時指控民陣是不合法組織。

胡露茜慨嘆，「生有時、死有時；進有時、退有時。緣起有時、緣滅有時。」她寄語港人要記住歷史教訓，並相信有公理、持守信念。