秘書處無人接棒結束 信各團體撐住公民社會 民陣解散 京促續查「亂港組織」

消息：中間人警告解散 否則國安法處理

本港一周內先有教協、再有民陣宣告解散。民陣臨時召集人鍾松輝及有份開會參與決定者拒再評解散原因。消息透露，民陣決定解散「是收到自稱中間人的警告，給予死線，限定時間內要解散，否則以《國安法》處理」。

劉兆佳料在港外國組織將受影響

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次中央撥亂反正力度很大，料涉危害國家安全的組織會受影響，包括在港的外國組織；香港民意研究所副行政總裁鍾劍華預計未來應有其他組織成為打壓目標，但組織解散亦無助政府收復民心。

民陣成立19年以來凝聚民間團體、舉辦七一及反修例遊行，但近月接連被指涉違《社團條例》及國安法，成員團體紛紛退出。因前年十一遊行案判囚18個月的召集人陳皓桓，今年5月於獄中發信稱：「我仍然堅持民陣不會解散，直到最後一刻。」事隔3個月，上周教協解散後傳出民陣擬解散，至昨午民陣發聲明稱上周五（13日）召開周年大會，出席成員團體一致議決即日起解散，會指示民陣資產託管團體將約160萬元資產捐給合適團體。

感謝港人並肩19年 民陣：人在希望在

民陣表示，近一年多政府以不斷以疫情為由拒絕民陣及不同團體遊行申請，各成員團體遭受打壓，公民社會面臨前所未有嚴峻挑戰，本希望繼續以原有方式與大家迎難而上，但陳皓桓因多宗案件身陷囹圄，秘書處無法維持運作，在無成員參與來屆秘書處下只能無奈解散。民陣感謝過去19年市民並肩同行，由反對23條、反高鐵到反修例運動，「讓訴求響徹整個城市」，民陣雖不再存在，但相信不同團體仍堅守理念，「撐住公民社會」，「香港人加油，人在希望在」。

警：民陣未依時交資料 正查社團條例罪

警方今年4月突指民陣未註冊為社團，涉違社團條例，要求提交資金、戶口等資料。警方昨稱民陣未依時提交資料，正積極跟進其違反社團條例罪行，又說民陣成立以來未註冊為公司及社團，屬不合法運作的組織，「其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走」，會全力追究任何組織及人有否違國安法及其他法例。

港澳辦發言人回應稱，須對民陣「依法追究、嚴懲不貸」，「除惡必務盡」，民陣雖解散，「其遺毒仍需持續清除」，堅決支持執法機關依法調查及特區政府「深入推動各領域撥亂反正」，毫不手軟剷除「毒瘤」、「惡瘡」。

中聯辦斥民陣多年肆意挑戰法治底線，垮台咎由自取，堅決支持特區政府「追究到底」。新華社發文稱民陣解散大快人心，但解散不等於認罪、不等於可逃脫懲罰，有關部門「必定秉公執法，除惡務盡」。

稱人權打壓擴張 國際特赦籲尊重結社權

國際特赦組織中國組主任羅助華表示，民陣被迫解散，令香港公民社會一把聲音被消滅，香港當局對人權打壓範圍不斷擴張，十分痛心公民團體因從事正當工作而遭打壓 ，呼籲當局尊重及保障所有人自由結社的權利。

建制派政黨齊聲稱要繼續追究民陣刑責。民主黨主席羅健熙表示，民陣過去多年與警方合作協調遊行安排，遊行均獲發不反對通知書，近年公民社會面對壓力愈趨巨大，但相信各人會繼續盡力做好手上工作、服務市民。

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