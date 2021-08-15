投放運動員資源 徐英偉：不止得獎者

徐英偉在商台《政經星期六》稱，體育發展歷時多年才見「收成期」，樂見港隊在奧運獲佳績，會藉契機聚焦體育發展。他說香港有土壤舉行大型盛事、普及產業活動，目前體育活動在香港GDP達500多億元，仍有上升空間。

殘奧首直播 團長信可奪佳績

體育專員楊德強稱，以往學校、家長因未見成績，不放心孩子全情投入運動，奧運結果反映對精英運動員的培訓支援有用。他稱目前與大學有合作協議，舉例可延長運動員修讀學位時間，令他們訓練期間也可繼續學業。

東京殘奧會本月24日開鑼，香港殘奧代表團團長胡小玲表示，這是有史以來殘奧會首次在港有直播，這對運動員來說是天大喜訊，因為在競技場上的表現可以第一時間呈現在觀眾眼前，對運動員來說是夢寐以求，她相信運動員會拿到好成績，亦希望殘奧轉播權可傳承下去。

渣馬未落實 徐：努力緊

此外，已兩度延期的渣打香港馬拉松至今仍未落實可否如期10月舉行，徐英偉稱全球各地疫下甚少舉辦馬拉松，「史無前例」，渣馬參賽者及後勤人員共逾2萬人，須平衡舉辦大型體育盛事及衛生防疫要求、不希望有群組爆發。他說一直與田徑總會緊密聯繫，目前「努力緊」，冀可公布好消息。