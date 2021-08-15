教練：傷殘運動員待遇「0升到5分」 盼傷健津貼「同工同酬」 促支援退役者

憶90年代沒資助 車馬費欠奉

潘健侶曾獲選為1996、97及98年全港最佳教練。他憶述1990年代傷殘田徑運動員沒資助，教練亦屬義務，連車馬費都欠奉，至1996年滑浪風帆運動員李麗珊奪得奧運金牌、4名傷殘運動員蘇樺偉、陳成忠、張耀祥、趙國鵬在亞特蘭大殘奧會摘金，並打破4×100米世界紀錄，才促使政府投放更多資源。至2012年，已有全職傷殘田徑運動員及受薪教練。

蘇樺偉曾每月獲約3000元津貼，後來加至5000元，潘健侶說現時傷殘田徑運動員余春麗每月約有7000元津貼，輪椅劍擊運動員余翠怡有逾2萬元，「你可能會話運動員講理想，但佢哋係咪一定要同現實錯開呢？兩萬幾係咪高呢？但人哋係參加奧運喎」。

殘疾運動員的資助額現仍低於健全運動員，參考殘疾人運動項目精英資助評核準則，是根據過去兩年成績作考慮，每月資助3240至27,000元，而精英訓練資助評核準則，是每月4200至41,030元。潘希望提高津貼及放寬參考年期，「今次奧運表現差就減薪，可能佢下屆做得好呢，與同齡嘅人比較，做全職運動員嘅代價高好多」。

殘奧奪牌減反映港制度「千瘡百孔」

港隊在2012年倫敦殘奧獲3金3銀6銅，2016年里約殘奧則奪2金2銀2銅，潘指港隊奪牌愈來愈少，已反映「危機」，因國際間傷殘運動員已漸走向全職，惟香港體育制度「千瘡百孔」，若今屆東京殘奧能守住6面獎牌已算「好叻」。

潘認為政府應把握奧運熱潮改善殘疾運動員待遇，現時傷殘運動員退役後生活視乎個別學歷及工作能力，部分人大學畢業，求職不太難，但部分田徑運動員患痙攣、學歷較低，且未必能與僱主好好溝通，政府應支援，助他們求職或進修。