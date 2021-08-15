【周日人物】殘奧摘金過後 做清潔‧失業‧繼續跑 趙國鵬：最想政府幫退役運動員求職

55歲的趙國鵬以往一邊練跑，一邊做清潔工為生，昔日接力隊成員已全數退役，阿鵬經歷被裁員、因傷辭職，即使沒有奧運舞台，他依然堅持每周繞着田徑場練跑，現時失業的他心裏最希望是政府能夠幫助退役運動員求職。

明報記者 羅嘉凝

小時黃疸 引發痙攣耳近聾

趙國鵬小時候因黃疸病影響聽覺，引起併發症導致身體痙攣，現時右耳已聾，左耳尚餘些小聽力，與人溝通主要靠讀唇，但新型冠狀病毒疫情下人人戴口罩，阿鵬受訪時說除口罩「好驚被罰五千蚊」，加上讀唇亦不容易，故他提議將問題寫在簿上，他看字再回答。阿鵬現時每周兩次到沙田運動場，與傷殘人士體育協會田徑隊一同練跑，但他笑稱自己仍有個「大肚腩」。

至於昔日一同奪金的隊友蘇樺偉、陳成忠、張耀祥呢？阿鵬笑說：「散晒，佢哋返工，我無工返。」蘇樺偉2016年因腰傷退役，其後在殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會當行政助理，陳成忠在公立醫院打工，張耀祥則在渠務署工作，疫情前大家仍不時相約吃飯，但疫情下少了碰面。

昔通宵做清潔 放工直踩體院

阿鵬很多事已記不清，但他記得鄰居張耀祥在1990年把他帶到傷殘人士體育協會練跑，難忘初次出戰1992年巴塞隆拿殘奧會，「運動場好大、好靚」，最開心則是1996年亞特蘭大殘奧會在接力賽奪金。他當年返港後只休息兩日，就重返清潔工崗位，而其運動員生涯一直與清潔工身分重疊，晚上11時至翌晨7時半在會所做通宵清潔工，放工就趕去體院練跑。

當時的殘奧田徑隊教練潘健侶記得，「趙國鵬以往放工趕來練跑，因為太攰，有時搭火車搭到羅湖站才睡醒，又要折返火炭」，但阿鵬每次練跑都既聽話又「搏盡」，「雖然練跑無錢又好攰，但佢有得出外比賽就好開心」。

退役翌年被裁員

嘆如選手「老咗無人要」

2003年阿鵬退役，當時37歲的他自覺開始跑得慢、無氣力，「譬如以前食三碗飯，𠵱家食一碗飯已經頂住」，詎料退役翌年，會所聲稱經濟不景要裁員，阿鵬因而失業，「好似做運動員咁，老咗就無人要，跑唔郁就拜拜，請啲後生仔返嚟，同一樣道理」。後來阿鵬轉到清潔公司任清潔工，朝八晚六，至2019年不幸跌傷腰骨，要辭職休養，現腰傷已癒。

「我咁嘅年紀，講嘢滯吓滯吓，聽又聽唔清，無人請我。」阿鵬說，小時候曾被人笑是「傻仔」，至中三淘汰試時沒有再升學，長大後亦被歧視，打過的4份工全是做清潔，他舉不出被歧視的實例，卻打了個比喻：「例如佢跑得咁慢，搵教練幫佢搵方法跑快啲，但無教練教，自然唔犀利，跑乜鬼？」也許這反映有時明知對方有特殊需要卻視若無睹，亦可能是一種歧視。

失業兩年積蓄近盡 怕領綜援

阿鵬說，最希望政府增加資助現役運動員，並幫助退役運動員搵工。他近年上網求職，因聽力弱，對方來電哇啦哇啦講話，他完全聽不到，他曾拜託朋友代他致電公司查詢，但至面試卻不過關。由於父母已離世，阿鵬獨居香港仔公屋單位，平日自己煮食，聽力不佳的他卻最喜歡聽英文歌，聽不懂歌詞，但有時他心情緊張、壓力大，聽歌可令他稍稍放鬆。

失業兩年阿鵬積蓄已所剩無幾，為何不申領綜援？他拍拍心口說「我驚」，然後說會繼續搵工、繼續跑步，因為跑步為他帶來「健康、開心、朋友」。至於殘奧對殘疾人的意義，他說：「我本身有缺陷，所以要做番啲嘢畀人睇，畀人知道我係傷殘人士，但我都叻。」

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