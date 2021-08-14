劏房租管 「板間房」擬涵蓋一房出租單位

統計有3400個

運房局：須管「一屋多户」

立法會《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》委員會下周一再開會，委員會主席鄭泳舜表示，劏房定義是委員會成員其中一項關注點，他認為當局最新回應未能解答議員的質疑，或需對定義再詳加解釋。至於當局把一間房出租單位歸類為板間房是否適當，他說有待委員會討論。

運房局提交委員會的文件指出，納入條例草案規管的約11萬個「劏房」中，9065個涉及板間房、閣樓空間、太空艙、牀位、天台屋等「不適切居所」，其中板間房有3415個，而屋宇單位內有一間房出租的單位亦被歸類為板間房。自由黨張宇人在上次委員會會議中曾質疑，把自住物業其中一間房出租亦界定為劏房，是定義過闊及偏離立法原意。

此外，運房局重申若豁免「一個屋宇單位內的一屋多戶」在擬議的租管範圍，便可能造成漏洞，令無良經營者輕易規避規管。局方又指出，屋宇署根據《建築物條例》及執法政策，對違規分間成兩個或以上分間單位的樓宇單位採取執法行動，會向業主發出清拆令，要求糾正；至於工廈分間樓宇單位被用作居住用途，屋宇署會向有關業主發出中止更改用途命令，過去5年已糾正1198個違規的分間樓宇單位。