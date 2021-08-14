馬會系統故障 投注及客服癱16小時

【明報專訊】【明報專訊】香港賽馬會網絡系統昨早發生故障，引致投注、會員及客戶服務等全面癱瘓約16小時，至昨晚10時後恢復正常。雖然投注服務嚴重受阻，馬會昨晚並無押後今晚9時半舉行的六合彩攪珠。馬會昨晚表示，對未能及早回復投注服務深表歉意，並高度重視今次事件，將深入了解成因，以免類似事件再發生。
昨晨維護工程發現 今如期六合彩攪珠
馬會解釋，昨早6時09分作每日系統維護工程時，發現網絡設備故障，已立即採取行動以確定系統的受影響範圍及程度，結果發現涉及兩個數據中心的網絡內多個範疇的不同系統，增加修復難度及所需時間。
受故障影響，馬會投注站昨日中午開門後，市民仍無法投注，投注站內自助售票機顯示暫停服務，職員需向市民解釋，部分人對未能投注六合彩及足球感不滿。馬會網頁投注區顯示服務未能提供，電話投注熱線無人接聽，用戶亦無法透過手機程式登入投注戶口。
馬會在投注站及網頁發出暫停服務通告，指由於技術原因，數碼及電話投注服務、客戶及會員服務熱線等暫停。至下午近3時，馬會指經網絡修復後，部分會員相關系統服務回復正常，但其他系統仍待修復，至昨晚10時後，六合彩及足球投注等服務回復正常。
翻查資料，馬會投注站系統曾於2018年3月底連續兩日發生故障，引致投注服務受阻，一期六合彩攪珠要押後兩天舉行。馬會行政總裁應家柏其後發表網誌，就事件對顧客造成不便致歉，並稱兩宗事故不可接受。