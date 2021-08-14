馬會系統故障 投注及客服癱16小時

昨晨維護工程發現 今如期六合彩攪珠

馬會解釋，昨早6時09分作每日系統維護工程時，發現網絡設備故障，已立即採取行動以確定系統的受影響範圍及程度，結果發現涉及兩個數據中心的網絡內多個範疇的不同系統，增加修復難度及所需時間。

受故障影響，馬會投注站昨日中午開門後，市民仍無法投注，投注站內自助售票機顯示暫停服務，職員需向市民解釋，部分人對未能投注六合彩及足球感不滿。馬會網頁投注區顯示服務未能提供，電話投注熱線無人接聽，用戶亦無法透過手機程式登入投注戶口。

馬會在投注站及網頁發出暫停服務通告，指由於技術原因，數碼及電話投注服務、客戶及會員服務熱線等暫停。至下午近3時，馬會指經網絡修復後，部分會員相關系統服務回復正常，但其他系統仍待修復，至昨晚10時後，六合彩及足球投注等服務回復正常。

翻查資料，馬會投注站系統曾於2018年3月底連續兩日發生故障，引致投注服務受阻，一期六合彩攪珠要押後兩天舉行。馬會行政總裁應家柏其後發表網誌，就事件對顧客造成不便致歉，並稱兩宗事故不可接受。