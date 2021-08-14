資審8．26有結果 李家超：進度理想

曾國衞認競爭不如以往激烈：社會勿盲目追求候選人數量

「東網」昨刊出曾國衞專訪，他說政府對今次選舉安排感理想、滿意，雖然競爭不如以往激烈，但仍有一定代表性。他又稱不排除部分自認非真誠愛國愛港者，索性不參與今次選舉，令整體參選人數較以往少，籲社會勿盲目追求候選人數量。

曾國衞說，資審委已召開多次會議審查部分候選人提名，進度良好，參選人成選委後，將盡快安排宣誓，及後會有正式公布。

官員、建制派多番強調新選舉制度並非「清一色」，李家超接受中通社專訪說「政治立場不是我們主要考慮的」，稱可持相反意見批評，只要不違反基本法、不傷害香港利益、意見對政府有建設性的都會聆聽。

回應「武官治文官」質疑

李：視期望動力

李家超6月底獲委任為政務司長，引發外界質疑「武官治文官」，他說有關言論是「很大的挑戰和要求」，但亦會視為期望、動力。他透露特首林鄭月娥事前與他討論任命時，他接任政務司長主要考慮三方面，包括：1）如何全面輔助特首施政；2）在香港當下時期，出任政務司長可做什麼；3）如何參與中國民族的偉大復興。