界別「僱主聯合會」多「大孖沙」參選 全由10公司提名

香港僱主聯合會共有15個席位，與報名參選人數相同，料將自動當選。共10個團體選民向界別參選人給予提名，除上述3公司外，其他包括載通國際、中華煤氣、創科實業、康柏斯專業顧問、怡和太平洋、明愛白英奇專業學校、必勝客管理有限公司。

報名人數席位同為15 包括李澤楷郭基泓

上述10個團體選民中，共有8名團體的獲授權代表參選香港僱主聯合會界別，並沒出現「自己提名自己」情况，該8名參選人以9個提名報名，舉例會德豐地產常務董事黃光耀是參選人之一，亦是會德豐地產的獲授權代表，他並沒有以該公司的名義提名自己，但提名給另一會德豐執董徐耀祥參選。至於另外7名參選人包括徐耀祥、李澤楷、郭基泓等，則是取得10個提名。

8參選者兼獲授權投票 沒出現「自己提名自己」

15名參選人當中，郭基泓、國泰航空主席賀以禮（Patrick Healy）、香港電訊董事總經理許漢卿及中華煤氣常務董事陳永堅共4人，過去兩屆並非選委。