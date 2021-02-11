6地產商42人報選委 取盡佔3％ 中資至少26人 學者：財團難再向特首候選者「討價」

明報記者

新的選舉制度下，選委會人數增至1500，攤薄傳統商界影響力。本報統計來自本港六大地產商的選委參選人及預料的當然選委，發現以恒基兆業、新鴻基地產的成員佔多，各有至少9人。恒基兆業屬李兆基家族生意，與企業有關的參選人包括李兆基之子兼恒地聯席主席李家誠、中華煤氣常務董事陳永堅等。新鴻基地產方面，參選人包括新地執行董事郭基煇及郭基泓等。

恒基新地各至少9人報名 長和系至少7人

另外4家地產商包括李嘉誠家族（至少7名選委參選人）、九龍倉及會德豐（至少7人）、新世界發展（至少5人）及太古系（至少5人）；即合共至少42名參選人來自本港六大地產商，若全部當選，佔1500個席位的2.8%。

中資機構亦成一大勢力，本報統計與中銀集團、中國旅行社及招商局有聯繫的參選人數合共至少26，中銀系佔最多，有至少15人，包括中央政治局前常委李長春之女兼中銀國際執行總裁李彤、中銀國際證券董事總經理伍子權等；中旅社則有至少7人、招商局至少4人。

民建聯派110人成政黨之最

工聯上屆60席今派至少72人

各建制派政黨均派人參選，綜合參選人、已知當然選委所申報的政治聯繫及相關資料，民建聯人數最多，至少有110人，其次是至少72人的工聯會，經民聯有18人，自由黨及新民黨分別有15人，最終人數需待選舉結果出爐才能確認。翻查資料，2016年選委會選舉，自由黨取得20席、民建聯和工聯會分別至少取得約60席。

民建聯參選人亦遍佈五大界別，其中32人屬第4、第5界別，即立法會議員、全國人大代表及全國政協委員界別的當然選委，包括人大常委譚耀宗、全國政協黃英豪等。其他民建聯參選人主要集中於港九分區會、新界分區會，亦有12人參選「基層社團」界，包括未有申報政治聯繫的劉江華、張學明等。而該界別的獲提名人數不多於選舉席位數目，參選人料可自動當選。民建聯亦有成員出戰飲食界、進出口界、旅遊界、航運交通界等未現競爭的界別。

民建聯32當然選委 參選者遍五大界別

參選全國性團體香港成員界別的陳穎欣及新界分區會的溫和達，申報屬工聯會及民建聯。工聯會有8人屬立法會議員、全國人大代表及全國政協委員界別的當然選委，包括人大代表吳秋北等。工聯會代表有50人參選勞工界，該界別有72人獲提名競逐60席。工聯會未有參選第2界別的專業界別。

新的選舉制度下，特首、立法會選舉參選人須在五大界別各取得至少若干提名，而各政黨中，只有民建聯五大界別都有派人參選。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，選舉制度改變，加上來自中資企業的參選人增多，令本港傳統商界影響力下降。他表示，新的選舉制度下，日後選委或只能投票給中央首肯的特首候選人，特首選戰的競爭未必如以往激烈，2012年唐英年梁振英之爭的情景難再上演，選委難用選票向候選人「討價還價」。

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