被頒令破產「不感丟臉」 陳振聰：因無面程度已到最低

債務人陳振聰沒有律師代表，他昨親自在庭上陳辭反對破產呈請，自言雖然「無晒錢」，但仍有兩個與妻子的聯名物業，不過妻子拒絕出售物業，兩人曾為賣樓問題爭拗，更於2017年為此事鬧離婚，他希望法庭給時間讓他說服妻子。他又強調，華懋在中國福建省偽造合約，並串謀其遺囑證人黃永祥律師給假口供，令他坐了「8年冤獄」，故他在2017年向廈門法院興訟並獲受理，案件排期本年11月開審，他相信該訴訟可找出真相，彰顯公義，若現時頒令破產，會影響訴訟。

欠華懋2800萬訟費

今「無債一身輕」

法官陳靜芬表示，陳表明自己無錢，唯一結果就是破產，而且法庭無理由相信給予更多時間，他可說服其妻子。陳官又稱，陳振聰另拖欠龔如心遺產管理人和稅務局巨款，就算售出物業，亦不足以還債。就陳振聰提出對華懋的指控，陳官認為全是憑空指控，沒有提供任何證據，最終頒令他破產。

稱專注在廈門控告華懋慈善基金

陳振聰散庭後向記者表示，是次破產令不會對他有任何影響，因他實際上已過着「破產生活」，「唔會令我無面，因為我無面嘅程度已到最低點，一無所有」，形容現在反而「無債一身輕」。他又稱未來會專注廈門法院的訴訟，相信裁決能證明他無辜；另不排除就破產令上訴。

陳振聰一直堅稱自己無辜，分別在香港及廈門循民事控告華懋慈善基金，打算為爭產事件「翻案」，但兩單官司至今未有進展。去年12月，他入稟香港高等法院控告華懋慈善基金及黃乾亨黃英豪律師事務所，指其合謀以虛假房地產項目籌集律師費，要求法庭裁定基金涉欺詐等，向他賠償及登報道歉。此外，他2017年入稟廈門市思明區人民法院，控告華懋慈善基金等8名被告。

【案件編號：HCB6563/20】