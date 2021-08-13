律師會：禁聘有不誠實案底者 陸偉雄：師爺難規管

律師會稱會定期透過會員通告，發布適用上述條例人士名單，提醒各會員，在僱用或支付酬金予名單中的任何人之前，須先取得律師會許可。

身兼律師的立法會議員謝偉俊稱相信事件屬個別檢控出錯，與檢控制度無關。他提到案中師爺案底纍纍，認為律師會及相關律師行需處理，另若上訴人馬家健需協助，會願意幫忙。

陸：師爺無正規資格

有案底者藉「轉介」收佣

專責刑事訴訟的大律師陸偉雄稱，「師爺」在行內沒有正規資格，只需有經驗及人脈，接到生意便可。因律師樓不能聘請有案底者，故一些有案底的師爺不是受聘於律師樓，而是擔任「轉介人」角色，介紹生意給律師，再收取佣金。他說，有師爺或會向被告提出高昂律師費，但律師實際收取的費用較低，師爺從中掙取差額，受害的必然是被告。他續稱，若案件同時有兩名被告，師爺或會游說另一被告認罪，成為「替死鬼」，令其當事人獲控方撤控。他認為師爺在行內存在多年，難以監管或取締，唯一方法是嚴懲犯法者。