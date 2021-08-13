繫獄5年歷喪父 料難索償律政司

上訴庭判辭提到，上訴人馬家健（案發時20歲）品格良好，事發前被老闆的胞弟洪志謙（音譯）說服借出地址收取外國包裹，惟他從沒接觸或收取，僅於包裹到達時通知洪志謙。判辭又提及馬家健的父親於審訊時形容兒子為單純、聽話的孩子，此點亦不受爭議。

張達明：健仔晝讀書晚兼職 販毒豈需捱更抵夜

張達明昨早在商台《在晴朗的一天出發》進一步透露健仔的背景，指他案發前於日間修讀職業訓練局課程，晚間到拉麵檔做兼職，反問販毒集團的人豈會「日日捱更抵夜」？他說，健仔只是單純地聽從「師爺」意見而認罪，還押候判時與囚友談起案件，囚友認為「很不妥」，他才告知退休前在大律師樓任派遞員的父親，父親的舊僱主建議他們解僱律師團隊並申請法援，最終改為不認罪，並以新團隊應訊，然而被裁定罪成，判囚23年。

還押囚友指不妥 改不認罪

張達明說處理上訴時，健仔總是逆來順受，「不懂為自己爭取，他沒要求我做什麼，肯幫他就好了」。事隔近5年，終於上訴得直，張認為該5年對健仔而言是「黃金時間」，慨嘆「替這個年青人（覺得）很……很慘，他是一個如此勤奮的人，結果無端端坐了接近5年監」。張續說「特別有一件事我真的（感到）很可惜……」，健仔父親去年底因癌病逝，「（當時）健仔仍在監內」。

至於上訴人能否追究律政司，張達明說有困難，雖然政府有特惠補償機制向受冤枉的人賠償，惟過往成功申請的個案很少，他處理過的僅有一宗成功。