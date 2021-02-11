游說青年認企圖販毒 師爺案底纍 官曾就檢控提多處疑點 張達明：控方稱「睇吓陪審點判囉」

代表青年上訴的港大法律學院首席講師張達明昨日接受商台訪問稱，該青年馬家健為此坐了5年監，批評律政司被主審法官質疑證據牽強後仍堅持提控。律政司發言人回覆查詢稱，會研究上訴庭判辭和相關資料，並作適當跟進；海關亦表示會研究上訴庭判辭。

律政司海關：研判辭跟進

代表青年律師行已結業

翻查資料，原代表馬家健的律師行Chung & Associates已結業。本報曾就事件向張曉惠及周嘉俊查詢，在截稿前未獲回覆。

根據高院及上訴庭判辭披露，上訴人馬家健（案發時20歲）與朋友洪志謙（音譯）一同被控企圖販毒罪，其後馬選擇認罪，控方撤控洪，洪最後只因在家中被搜出少於10克可卡因，在區域法院認罪，判囚兩年。當馬的案件轉介高院後，他解僱其律師團隊並改口不認罪，原因是他發現律師團隊是由洪志謙之兄介紹，律師費亦由洪的兄長支付，思疑其律師在利益衝突下誤導他認罪。

就馬家健改口不認罪的聆訊，高院曾於2018年12月11日頒下判辭，透露當時法庭傳召了馬、馬父、律師樓Chung & Associates的師爺Paul Chan及辯方大律師張曉惠作供，各方說法有異（見表）。當時處理爭議的高院法官張慧玲認為，張曉惠的說法難令人信服，不接納其證供；又強調撤控洪志謙、在案情中刪走洪名字的做法只對洪有利，明顯Paul Chan及其律師樓是維護洪的利益多於馬的利益，最終接納馬改口不認罪。

主控索律政司指示續告

時任刑檢專員為梁卓然

2019年馬家健就企圖販毒受審，當時主審法官陳慶偉一度質疑案中有很多疑點，若達成罪成裁決，將非常荒謬。當時外聘主控官周嘉俊在法官建議下向律政司尋求指示，周稱已取得刑事檢控專員允許，決定堅持繼續案件。馬最終被陪審團裁定企圖販毒罪成，判囚23年。翻查資料，當時刑事檢控專員為梁卓然。

張達明助青年上訴得直：

人生黃金時間已逝

前日上訴庭頒下判辭，解釋馬家健上訴得直的原因。代表馬上訴的張達明昨在商台節目稱，上訴庭批評控方撤控的做法是放生懷疑刑責更重之人，將無辜之人定罪，形容是次上訴庭的判辭罕見。他慨嘆即使「健仔」上訴得直，但已服刑近5年，浪費了人生的黃金時間（見另稿）。他又透露師爺Paul Chan案底纍纍，所犯罪行包括強姦、搶劫、勒索等。上訴庭亦在判辭中質疑為何這樣的人能擔任師爺和提供法律意見。

師爺曾犯強姦搶劫勒索

官：為何可提供法律意見

張達明又稱，原審法官曾向控方提出案件證據牽強，質疑應否繼續控告馬家健，認為有可能令法庭變成司法不公的地方，但控方當時堅持繼續起訴，而當時控方稱「決定係告咗健仔先，睇吓陪審員點判囉」。

【案件編號：CACC 297/19】

明報記者

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