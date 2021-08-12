3新工會以教聯會址註冊 黃均瑜：研分工，非屬會

據憲報資料，有3間新工會以教聯旺角會所地址登記，包括3月刊憲的「教育服務僱員工會」、6月刊憲的「香港教育工作者工會」及上月29日刊憲的「幼兒教育從業員協會」。黃均瑜稱，有年輕教師早前反映，覺得教協作為工會卻未能代表他們，而他們本身有人是教聯理事，故教聯提供會址讓他們登記。黃稱，新工會當初成立時「想得比較簡單」，惟面對教協突解散，大量需求湧現，要再與新工會商討承擔力、分工等。

至於教聯會發展，黃均瑜稱無打算成為工會，教聯定位是為教師、為教育，「不止為教師，還想為教育」，惟兩者有時或有矛盾，而他希望同時兼顧師生利益，形容是更宏觀看待政策，他以教師接種疫苗為例，從學生利益出發，教師打針是好應該、好正常。

談承接營運福利「方案」：有心人買教協物業給教聯

教協向會員提供大量福利，營運旺角、銅鑼灣兩間超市，利潤足讓教協財政獨立。黃均瑜稱，從市場角度，亦有思考教協不經營超市後教聯可承接幾多，但要考慮營運超市是否長久模式，或是考慮網上購物等其他趨勢。他稱，沒有財力購買教協變賣的物業，如「有心人買了（教協物業）給教聯會」，或是可行的簡單方案。他又說，近日教聯會員人數增加，但不確定是否與教協近日風波有關。黃均瑜昨重申對教協解散感愕然，「點解會行到這一步、目的何在？對我來講仲係一個疑團」，批評教協為何這樣「兒戲」，不跟程序。

反修例運動後，部分參與運動的教師抨擊教協立場保守、行動不激進，坊間新工會湧現，其中「香港幼兒教育工作者工會」昨回覆稱，現階段會按會章為會員提供服務。