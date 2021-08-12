來龍去脈：教協領導層提問責辭職 掙扎一周無果 官民渠道同覆「不解散後果自負」

左派媒體批評教協已非新鮮事，但今次為新華社及《人民日報》官媒出手，指明必須「剷除」，翌日（7月31日）教育局便「巧合地」公布與教協斷絕關係，這些舉措已傳遞信號，教協大難臨頭。8月2日（周一）特首林鄭月娥見記者時，稱「不會評論有沒有執法機構正進行這些調查（教協）工作」，但補上一句「有法必依、違法必究」。同日晚上教協理事會召開每周一的例會商議對策。

有教協中人透露，事發後領導層已嘗試透過不同渠道通傳，冀換取留住工會。事隔一天（8月3日），教協以給會員信為名，首度向北京「示好」，表明「今後將聚焦教育專業和權益的工作」，又表明教協會貫徹推動過往的「基本立場」，即「一直主張和平、理性、非暴力」。接着在周三、周四、周五，連續3天出新聞稿，宣告退出職工盟、成立中國歷史文化工作組、把所有過往製作的教材從網站下架等。

8．7接信息 京對一周努力不為所動

該教協中人稱，若一早知道努力徒然，又豈會在一周內不停用行動回應，以成立中國歷史文化工作組為例，已搬出前會長張文光、陳漢森等老一輩教協人復出，希望能讓北京信納教協會重回以往路線。不過，周六（7日）是轉捩點，教協多名領導層收到不同渠道，包括「官方」及「民間」中間人的回覆，所獲信息一致，就是必須短時間內結束教協，北京對過去一周的行動不為所動。因此，會長馮偉華前日在宣布解散的記者會便說出過去一周的工作「無用」、「未能看到前景」。

教協由司徒華創立，司徒華雖在1989年六四事件後跟北京關係決裂，但北京私下對教協還留有餘地，雙方還有渠道互動，但教協中人稱，現在已是「新時代」，北京以往處事手法不復再。

教協是否受到「威嚇」便告結束？教協中人稱，理事過去一周也有評估、核實信息可信程度。同時，上周發生的幾件事加速教協結束。首先，警務處長蕭澤頤上周六（7日）說必定徹查；其後，全國僑聯副主席盧文端周一（9日）在報章撰文，指處置教協的行動不會只停留教育局「終止工作關係」，又預料執法部門將會調查教協涉嫌違法的問題。

官校阻收會員 津校受壓停派教師代表

教協四面楚歌，原定每年9月與會員續會、找學校代表，但他們收到信息，官校已下旨拒讓教協收會員，有津貼學校也礙於壓力拒派教師代表。同時，教協與7個團體合辦的敬師運動，疑受到教育局施壓，若有教協在，恐活動不獲局方資助，連累其他友好團體。另邊廂，教協會所近日開始有合作的商戶因怕受牽連，結束伙伴關係。

憂淪《蘋果》翻版「未告先拉」 倘凍户200員工商户伙伴皆遭殃

官媒開火事隔一周，又是教協周一（9日）例會，理事會認識到當前形勢。教協中人稱要思量，若教協不相信會遭取締，可能的處境或是《蘋果日報》下場，即未控告先拘捕、未提罪證便凍結戶口及資產。教協中人說，教協有200名員工，他們都只是平民百姓，一旦凍結戶口，員工便無糧出，電費也付不到，教協商戶伙伴也要蝕本無法取到貨款。因此，教協堅持與否，不單純是政治考慮。據馮偉華所說，教協是在周一通過解散決定，翌日（10日）開記者會公布。

前日記者會教協對解散因由守口如瓶，惹起一些輿論非議，稱其沒交代因由。過去一周力促嚴懲教協的教聯會，領導層卻又回應說「錯愕」，又質疑教協領導層為何不選擇辭職，建制派更質疑教協解散，動機只是想避刑責。

資深建制料或追究小部分人 下步支聯

有資深建制派就事件向記者說，儘管教協解散，但看形勢，「小部分人可能會追究」，又認為下一個宜盡快解散的是支聯會。另一資深建制派就說，現時教協跟北京的關係已切斷，難知悉教協所獲信息是否「權威」，或只是有人透過威嚇教協「邀功」，但觀乎近期北京舉動，是貫徹共產黨鬥爭思維，認定對手後便要「斬草除根」，不能有「婦人之仁」。

明報記者