央媒續促查教協 籲「徹底淨化」校園 解散需6萬會員通過「不可行」 馮偉華：開會改章程

警稱按實况行動 勞處未答有否接求助

勞工處回覆稱，職工會登記局不評論個別個案，如有職工會違反《職工會條例》或其組織規則，登記局會跟進。至於有否收到教協員工求助，勞工處稱會注意事件發展，受影響員工可到勞資關係科各分區辦事處求助。

人民日報斥退支聯扮變色龍 「更多領域將正本清源」

新華社昨發表評論，稱教協長年以教師組織名義「縱獨煽暴」，淪落到今時今日「山窮水盡」、「作鳥獸散」田地，是「咎由自取」，香港教育總算可放下沉重包袱，「迎來重回正軌的歷史契機」。文章強調，教協自行解散，但曾涉嫌的違法行為「當然不能一筆勾銷」，不論解散與否，香港執法部門都應「秉公執法、依法調查」，「讓不法之舉受到應有懲罰」。文章提到，特區政府與社會各界「須把握肅清流毒的歷史契機」，徹底淨化校園生態環境、守護師生身心健康。

同日《人民日報》以「教協解散純屬咎由自取」為題發文，稱「香港社會的暗雷從此根除」，批評教協早前「妄圖瞞天過海」，「扮演一隻聞風而動的變色龍」，退出支聯會跳船自保，形容這想法「大錯特錯」。文章強調「解散不等於一筆勾銷，漂白更是癡心妄想」，並說在國安法「護航」下，「相信更多領域將實現正本清源，反中亂港的殘餘勢力無立足之地」。

教協宣布解散，根據會章須經三分之二或以上全體會員不記名投票通過，即至少要6.3萬人投票。教協會長馮偉華稱，要三分之二會員投票基本上不可行，因此會召開「特別會員代表大會」修改會章，日期待定。據會章，「特別會員代表大會」須有至少80名會員代表出席。據了解，屆時將修改會章，降低「解散」所需投票人數。

超市續現人龍 職員忙招待會員憂未來

教協旺角超市外昨日持續大排長龍，人龍一度伸延至大廈外，不乏滿頭白髮的老會員排隊，另有人趁最後機會到會所與職員道別。昨午有教協職員維持秩序，並派籌予輪候者分批在下午進入會所。有教協職員稱，昨晨忙得沒時間喝水上廁所，超市內人頭湧湧，無空間讓職員補貨，部分貨架已清空。至於教協的旺角總辦事處亦有職員收拾物品。對於教協解散，有到場購物的會員表示，擔憂日後遇到不公平的事、對教育政策有任何不滿或意見，未必再有人幫助他們提出。

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